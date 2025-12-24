Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:27
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Una poltrona per due: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Una poltrona per due: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Non c’è Vigilia di Natale senza Una poltrona per due in tv. Questa sera, 24 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1, come da tradizione, va in onda Una poltrona per due, film del 1983 di John Landis, interpretato da Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Louis Winthorpe III è un altezzoso agente di cambio della “Filadelfia bene” la cui vita trascorre tra l’appagante lavoro, lo svago con gli altolocati amici, l’amore della bella ma superficiale Penelope e i servigi del fedele maggiordomo Coleman, l’unica persona di buon cuore che anima la sua quotidianità. Billy Ray Valentine è invece un senzatetto insolente e imbroglione che mendica spacciandosi per un veterano del Vietnam.

Le vite dei due si incrociano casualmente durante la vigilia di Natale: Billy Ray urta per caso Louis in strada, questi crede erroneamente di essere stato aggredito e chiede l’intervento della polizia, che arresta un incredulo Billy Ray. All’episodio assistono gli avari datori di lavoro di Louis, i fratelli Mortimer e Randolph Duke, e da ciò nasce una disputa tra i due circa le motivazioni che spingono un individuo alla criminalità o al successo: Mortimer sostiene che alcuni siano geneticamente predisposti alla delinquenza o al successo mentre Randolph è convinto che sia l’ambiente nel quale si cresce a determinare l’agire di una persona.

Una poltrona per due: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Una poltrona per due, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Dan Aykroyd: Louis Winthorpe III
  • Eddie Murphy: Billy Ray Valentine
  • Ralph Bellamy: Randolph Duke
  • Don Ameche: Mortimer Duke
  • Denholm Elliott: Coleman
  • Jamie Lee Curtis: Ophelia
  • Paul Gleason: Clarence Beeks
  • Frank Oz: poliziotto corrotto
  • James Belushi: Harvey
  • Bo Diddley: proprietario di un banco dei pegni
  • Stephen Stucker: capostazione
  • Kristin Holby: Penelope Witherspoon
  • James Eckhouse: poliziotto della prigione

Streaming e tv

Dove vedere Una poltrona per due in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – 24 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / A che ora inizia la Messa della Vigilia di Natale 2025 con Papa Leone: orario inizio
TV / Il Volo – Incanto di Natale: tutto quello che c’è da sapere
TV / Hachiko – Il tuo migliore amico: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / A che ora inizia la Messa della Vigilia di Natale 2025 con Papa Leone: orario inizio
TV / Il Volo – Incanto di Natale: tutto quello che c’è da sapere
TV / Hachiko – Il tuo migliore amico: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Messa in tv 24 dicembre 2025 (Vigilia di Natale), dove vedere su Rai 1 e Tv2000: orari, luogo, streaming
TV / Uno sguardo dal cielo: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Zootropolis: trama, cast e streaming del film Disney su Rai 2
TV / Ascolti tv martedì 23 dicembre: Cena di Natale, La notte nel cuore
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 23 dicembre
TV / Uno Rosso: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Cena di Natale: anticipazioni e ospiti dello show con Antonella Clerici su Rai 1
Ricerca