Una poltrona per due: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Non c’è Vigilia di Natale senza Una poltrona per due in tv. Questa sera, 24 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1, come da tradizione, va in onda Una poltrona per due, film del 1983 di John Landis, interpretato da Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Louis Winthorpe III è un altezzoso agente di cambio della “Filadelfia bene” la cui vita trascorre tra l’appagante lavoro, lo svago con gli altolocati amici, l’amore della bella ma superficiale Penelope e i servigi del fedele maggiordomo Coleman, l’unica persona di buon cuore che anima la sua quotidianità. Billy Ray Valentine è invece un senzatetto insolente e imbroglione che mendica spacciandosi per un veterano del Vietnam.

Le vite dei due si incrociano casualmente durante la vigilia di Natale: Billy Ray urta per caso Louis in strada, questi crede erroneamente di essere stato aggredito e chiede l’intervento della polizia, che arresta un incredulo Billy Ray. All’episodio assistono gli avari datori di lavoro di Louis, i fratelli Mortimer e Randolph Duke, e da ciò nasce una disputa tra i due circa le motivazioni che spingono un individuo alla criminalità o al successo: Mortimer sostiene che alcuni siano geneticamente predisposti alla delinquenza o al successo mentre Randolph è convinto che sia l’ambiente nel quale si cresce a determinare l’agire di una persona.

Una poltrona per due: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Una poltrona per due, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dan Aykroyd: Louis Winthorpe III

Eddie Murphy: Billy Ray Valentine

Ralph Bellamy: Randolph Duke

Don Ameche: Mortimer Duke

Denholm Elliott: Coleman

Jamie Lee Curtis: Ophelia

Paul Gleason: Clarence Beeks

Frank Oz: poliziotto corrotto

James Belushi: Harvey

Bo Diddley: proprietario di un banco dei pegni

Stephen Stucker: capostazione

Kristin Holby: Penelope Witherspoon

James Eckhouse: poliziotto della prigione

Streaming e tv

Dove vedere Una poltrona per due in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – 24 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.