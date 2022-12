Una poltrona per due: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 24 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Una poltrona per due, film del 1983 di John Landis, interpretato da Dan Aykroyd, Eddie Murphy e Jamie Lee Curtis. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Louis Winthorpe III è un altezzoso agente di cambio della “Filadelfia bene” la cui vita trascorre tra l’appagante lavoro, lo svago con gli altolocati amici, l’amore della bella ma superficiale Penelope e i servigi del fedele maggiordomo Coleman, l’unica persona di buon cuore che anima la sua quotidianità. Billy Ray Valentine è invece un senzatetto insolente e imbroglione che mendica spacciandosi per un veterano del Vietnam.

Le vite dei due si incrociano casualmente durante la vigilia di Natale: Billy Ray urta per caso Louis in strada, questi crede erroneamente di essere stato aggredito e chiede l’intervento della polizia, che arresta un incredulo Billy Ray. All’episodio assistono gli avari datori di lavoro di Louis, i fratelli Mortimer e Randolph Duke, e da ciò nasce una disputa tra i due circa le motivazioni che spingono un individuo alla criminalità o al successo: Mortimer sostiene che alcuni siano geneticamente predisposti alla delinquenza o al successo mentre Randolph è convinto che sia l’ambiente nel quale si cresce a determinare l’agire di una persona.

Una poltrona per due: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Una poltrona per due, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Dan Aykroyd: Louis Winthorpe III

Eddie Murphy: Billy Ray Valentine

Ralph Bellamy: Randolph Duke

Don Ameche: Mortimer Duke

Denholm Elliott: Coleman

Jamie Lee Curtis: Ophelia

Paul Gleason: Clarence Beeks

Frank Oz: poliziotto corrotto

James Belushi: Harvey

Bo Diddley: proprietario di un banco dei pegni

Stephen Stucker: capostazione

Kristin Holby: Penelope Witherspoon

James Eckhouse: poliziotto della prigione

Streaming e tv

Dove vedere Una poltrona per due in diretta tv e live streaming? Il film va in onda stasera – sabato 24 dicembre 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.