Una notte da leoni: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, domenica 7 giugno 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda Una notte da leoni, film del 2009 per la regia di Todd Phillips. La pellicola, con Bradley Cooper tra i suoi protagonisti, è stata prodotta dalla Warner Bros e racconta le disavventure di un gruppetto di quattro amici di Los Angeles, Phil, Stu, Doug e Alan che decidono di passare un fine settimana a Las Vegas per l’addio al celibato di uno di loro. Una notte da leoni ha vinto un Golden Globe come miglior film commedia o musicale.

Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

Una notte da leoni film: trama

Doug si sposa e per la sua ultima notte da celibe decide di andare a Las Vegas con i suoi amici, con loro viene anche Alan futuro cognato. Il mattino seguente Doug è sparito e gli altri tre sono storditi da un pesante dopo sbornia. La stanza d’albergo è distrutta e dentro un armadio c’è un bambino e dentro il bagno una tigre. I tre non si ricordano cosa sia successo ma hanno poco tempo per ritrovare Doug e capire cosa è successo, intanto scoprono che Alan, per rendere più divertente la serata, ha messo della droga nelle loro birre.

Una notte da leoni film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Bradley Cooper – Philip “Phil” Wenneck

Ed Helms – Stuart “Stu” Price

Zach Galifianakis – Alan Garner

Justin Bartha – Douglas “Doug” Billings

Heather Graham – Jade

Sasha Barrese – Tracy Garner

Jeffrey Tambor – Sidney “Sid” Garner

Ken Jeong – Mr. Leslie Chow

Rachael Harris – Melissa

Mike Tyson – se stesso

Mike Epps – Doug lo spacciatore

Rob Riggle – ag. Franklin

Cleo King – ag. Garden

Bryan Callen – Eddie Palermo

Matt Walsh – dr. Valsh

Sondra Currie – Linda Garner

Nathalie Fay – Lisa

Murray Gershenz – Felix

Ken Flaherty – uomo al distributore

Constance Broge – donna all’ascensore

Una notte da leoni film: trailer

Ecco il trailer del film:

Una notte da leoni film: streaming

Come fare per vedere Una notte da leoni in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – domenica 7 giugno 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

Potrebbero interessarti Live Non è la D’Urso, anticipazioni e ospiti della puntata di stasera La battaglia di Hacksaw Ridge, la storia vera da cui è tratto il film di Mel Gibson Non dirlo al mio capo, le anticipazioni della seconda puntata in replica stasera