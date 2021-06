Una notte da leoni 3: trama, cast e streaming del film

Stasera, 10 giugno 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Una notte da leoni 3, film del 2013 diretto da Todd Phillips e interpretato da Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha e Ken Jeong. È il sequel del film del 2011 Una notte da leoni 2 ed è il terzo e ultimo capitolo della serie cinematografica. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Leslie Chow, approfittando di una rivolta scoppiata nel carcere di massima sicurezza in cui era stato rinchiuso, riesce a evadere. Alan ha smesso di prendere da circa sei mesi i suoi farmaci. L’ultimo disastro che combina costa un pesante sfogo al padre che, colto da infarto, muore poco dopo; sua madre e sua sorella decidono quindi di farlo ricoverare in un istituto psicoterapeutico in Arizona: Doug si rivolge pertanto a Phil e Stu, affinché il “branco” accompagni Alan nel viaggio. In autostrada però i quattro vengono assaltati da uno squadrone di sicari guidati da Doug, lo spacciatore di colore del primo capitolo della saga, e il suo capo Marshall, il quale, quattro anni prima, aveva rubato un carico di quarantadue milioni di dollari in lingotti d’oro, ma Leslie Chow era riuscito a sottrargli la metà per poi sparire. Dopo che Chow fu arrestato a Bangkok, Marshall lo tenne sotto controllo, scoprendo che Chow e Alan si scrivevano continuamente. Dato che Chow è evaso e Alan sembra non sapere dove si trovi, Marshall decide di prendere in ostaggio Doug, dando tre giorni per ritrovare Chow, altrimenti Doug verrà ucciso; i tre, ancora una volta, si trovano dunque costretti a vivere un’esperienza infernale…

Una notte da leoni 3: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Una notte da leoni 3, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bradley Cooper: Philip “Phil” Wenneck

Ed Helms: Stuart “Stu” Price

Zach Galifianakis: Alan Garner

Justin Bartha: Douglas “Doug” Billings

Ken Jeong: Leslie Chow

John Goodman: Marshall

Melissa McCarthy: Cassandra “Cassie” Garner

Jeffrey Tambor: Sidney “Sid” Garner

Heather Graham: Jade

Mike Epps: Doug nero

Sasha Barrese: Tracy Garner-Billings

Jamie Chung: Lauren Price

Sondra Currie: Linda Garner

Gillian Vigman: Stephanie Wenneck

Oliver Cooper: Ronnie

Mike Vallely: Nico

Oscar Torre: agente Vasquez

Jonny Coyne: Hector

Betty Murphy: madre di Cassie

Lela Loren: poliziotta

Streaming e tv

Dove vedere Una notte da leoni 3 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 10 giugno 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.