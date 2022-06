Una notte da leoni 2: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 19 giugno 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Una notte da leoni 2, film commedia del 2011 diretto da Todd Phillips, seguito di Una notte da leoni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sono passati due anni dalla folle notte di Las Vegas, e Stu sta per sposarsi in Thailandia con la sua nuova ragazza, Lauren. Al matrimonio sono invitati anche Doug e Phil con le rispettive consorti, ma non Alan, poiché Stu teme che la sua presenza possa rovinare tutto. Tracy riesce a far intercedere il marito affinché Stu acconsenta all’invito per il fratello, che alla fine arriva, e Doug, Phil e Stu, entrando nella stanza di Alan, scoprono che le fotografie dell’episodio a Las Vegas sono appese in camera. Oltre a questo, scoprono che Alan è diventato amico di Leslie Chow. Il gruppo all’aeroporto incontra il sedicenne Teddy, fratello di Lauren. Dopo il volo si dirigono al resort sulla costa dove iniziano i preparativi per le nozze, e fanno la conoscenza del padre della sposa, il signor Srisai. La sera, dopo un brindisi, i quattro e Teddy si recano in spiaggia per gustarsi dei marshmallow. Il giorno seguente Phil, Alan e Stu si risvegliano in un motel di Bangkok completamente disorientati: Alan è rasato a zero, Stu ha un tatuaggio alla Mike Tyson in faccia, nella stanza c’è una scimmietta e di Teddy si ritrova solo il suo dito. Subito dopo ricevono una chiamata da Doug che si trova all’albergo che ospita le nozze, dato che si è allontanato dal gruppo a tarda sera. Né Phil né gli altri ricordano nulla della notte precedente. Anche Chow si risveglia sotto delle lenzuola, reduce dalla notte di bagordi con i quattro, ma prima che possa spiegare cosa fosse successo, si accascia apparentemente morto dopo aver tirato della cocaina, e gli altri lo rinchiudono in una ghiacciaia sul pianerottolo del quindicesimo piano.

Una notte da leoni 2: il cast

Abbiamo visto la trama di Una notte da leoni 2, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bradley Cooper: Philip “Phil” Wenneck

Ed Helms: Stuart “Stu” Price

Zach Galifianakis: Alan Garner

Ken Jeong: Mr. Leslie Chow

Justin Bartha: Douglas “Doug” Billings

Paul Giamatti: Kingsley

Jamie Chung: Lauren Srisai

Mason Lee: Teddy Srisai

Sasha Barrese: Tracy

Jeffrey Tambor: Sidney “Sid” Garner

Nirut Sirichanya: Fong Srisai

Bryan Callen: Samir

Gillian Vigman: Stephanie

Yasmin Lee: Kimmy

Penpak Sirikul: Joi

Sondra Currie: Linda Garner

Nick Cassavetes: tatuatore Joe

Mike Tyson: se stesso

Aroon Seeboonruang: capo dei monaci buddisti

Streaming e tv

Dove vedere Una notte da leoni 2 in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 19 giugno 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediasetplay.it.