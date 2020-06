Una notte da leoni 2: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 14 giugno 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Una notte da leoni 2 (The Hangover Part II), film commedia del 2011 diretto da Todd Phillips, seguito di Una notte da leoni, con nel cast Bradley Cooper. Ma qual è la trama del secondo episodio? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sono passati due anni dalla folle notte di Las Vegas, e Stu sta per sposarsi in Thailandia con la sua nuova ragazza, Lauren. Al matrimonio sono invitati anche Doug e Phil con le rispettive consorti, ma non Alan, poiché Stu teme che la sua presenza possa rovinare tutto. Tracy riesce a far intercedere il marito affinché Stu acconsenta all’invito per il fratello, che alla fine arriva, e Doug, Phil e Stu, entrando nella stanza di Alan, scoprono che le fotografie dell’episodio a Las Vegas sono appese in camera. Oltre a questo, scoprono che Alan è diventato amico di Leslie Chow.

Il gruppo all’aeroporto incontra il sedicenne Teddy, fratello di Lauren. Dopo il volo si dirigono al resort sulla costa dove iniziano i preparativi per le nozze, e fanno la conoscenza del padre della sposa, il signor Srisai. La sera, dopo un brindisi, i quattro e Teddy si recano in spiaggia per gustarsi dei marshmallow.

Il giorno seguente Phil, Alan e Stu si risvegliano in un motel di Bangkok completamente disorientati: Alan è rasato a zero, Stu ha un tatuaggio alla Mike Tyson in faccia, nella stanza c’è una scimmietta e di Teddy si ritrova solo il suo dito. Subito dopo ricevono una chiamata da Doug che si trova all’albergo che ospita le nozze, dato che si è allontanato dal gruppo a tarda sera. Né Phil né gli altri ricordano nulla della notte precedente. Anche Chow si risveglia sotto delle lenzuola, reduce dalla notte di bagordi con i quattro, ma prima che possa spiegare cosa fosse successo, si accascia apparentemente morto dopo aver tirato della cocaina, e gli altri lo rinchiudono in una ghiacciaia sul pianerottolo del quindicesimo piano… Da qui, come nel precedente episodio, parte la ricerca dell’amico e compagno di serata e di informazioni su cosa sia successo durante la folle notte…

Una notte da leoni 2: il cast completo del film

Abbiamo visto la trama di Una notte da leoni 2, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bradley Cooper: Philip “Phil” Wenneck

Ed Helms: Stuart “Stu” Price

Zach Galifianakis: Alan Garner

Ken Jeong: Mr. Leslie Chow

Justin Bartha: Douglas “Doug” Billings

Paul Giamatti: Kingsley

Jamie Chung: Lauren Srisai

Mason Lee: Teddy Srisai

Sasha Barrese: Tracy

Jeffrey Tambor: Sidney “Sid” Garner

Nirut Sirichanya: Fong Srisai

Bryan Callen: Samir

Gillian Vigman: Stephanie

Yasmin Lee: Kimmy

Penpak Sirikul: Joi

Sondra Currie: Linda Garner

Nick Cassavetes: tatuatore Joe

Mike Tyson: se stesso

Aroon Seeboonruang: capo dei monaci buddisti

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e live streaming Una notte da leoni 2? Il film, come detto, va in onda oggi – 14 giugno 2020 – alle ore 21,20 (circa) su Italia 1. Sarà possibile seguire la commedia anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

