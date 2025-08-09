Una moglie bellissima: trama, cast, location e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 9 agosto 2025, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Una moglie bellissima, film del 2007 diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni e con Rocco Papaleo e Laura Torrisi (ex compagna di Pieraccioni nella vita reale e madre di sua figlia). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mariano Stoppani (Leonardo Pieraccioni), commerciante di frutta e verdura, è sposato con la bellissima Miranda (Laura Torrisi). I due vivono ad Anghiari, un piccolo paesino della Toscana, e formano una coppia solida e tranquilla, sognando di poter trasferire il commercio dalla propria bancarella ad un negozio vero e proprio. Mariano si divide tra il lavoro al mercato e le prove del musical Grease al piccolo teatro del paese: qui, a interpretare le parti dei più famosi John Travolta e Olivia Newton-John, ci sono proprio fruttivendoli, ciabattini e postini.

A sconvolgere la loro esistenza è l’arrivo in città dell’affascinante fotografo Andrea (Gabriel Garko) che, imbattendosi in Miranda, rimane folgorato dalla sua bellezza tanto da proporre alla donna di posare per il calendario sexy della famosa rivista “Beautiful Life!”. Mariano e Miranda inizialmente rifiutano la proposta, ma Andrea alza il compenso e i due, vedendo in quel calendario l’occasione per ricevere i soldi necessari a comprare l’immobile per i propri affari, cedono alle sue lusinghe ed accettano…

Una moglie bellissima: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Una moglie bellissima, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Leonardo Pieraccioni: Mariano

Laura Torrisi: Miranda

Gabriel Garko: Andrea

Rocco Papaleo: Pomodoro

Massimo Ceccherini: Baccano

Francesco Guccini: Regista dei musical

Tony Sperandeo: Don Pierino

Niki Giustini : Assistente monsignore

Alessandro Paci: Acciarito

Carlo Pistarino: Agente immobiliare

Chiara Francini: Giustina

Giorgio Ariani: Politico

Luis Molteni: Direttore del giornale

Ciccio Tornello: giardiniere

Alessandro Baccini: Ragazzo Bravetta

Colonna sonora

Abbiamo visto cast e trama di Una moglie bellissima, ma le musiche? Qual è la colonna sonora? Di seguito l’elenco dei brani presenti nel film:

You’re the One That I Want, canzone scritta nel 1978 da John Farrar per il musical Grease, originariamente cantata da John Travolta e Olivia Newton-John;

Sandy, composta per il film Grease da Scott J. Simon e Louis St. Louis, qui nella versione realizzata da Gianluca Sibaldi, è cantata da Rocco Papaleo.

Hopelessly Devoted to You composta da John Farrar e cantata da Olivia Newton-John in Grease, nel film è cantata da Chiara Francini nella versione di Gianluca Sibaldi.

Attenti al lupo, brano composto da Ron per Lucio Dalla nel 1990.

Sarà perché ti amo, brano composto da Pupo e interpretato dai Ricchi e Poveri e presentato al Festival di Sanremo 1981.

Perdere l’amore, brano composto da Marcello Marrocchi e Giampiero Artegiani e cantato da Massimo Ranieri, vincitore del Festival di Sanremo 1988.

Al film Una moglie bellissima hanno preso parte anche altri personaggi noti: durante la scena girata sullo yacht fa una fugace apparizione il conduttore televisivo, grande amico di Pieraccioni, Carlo Conti; mentre Gianluca Sibaldi, compositore di alcune canzoni del film, appare nella parte del parrocchiano con la polo rossa chiamato da Massimo Ceccherini per suonare durante la messa; infine Carlo Pistarino interpreta l’agente immobiliare che fa vedere il probabile negozio ortofrutticolo alla coppia.

Location

Dove è stata girata la commedia? La location principale del film Una moglie bellissima è stata Anghiari, in provincia di Arezzo. Altre scene del film sono state girate a Bassano Romano, a Militello in Val di Catania, a Castiglione della Pescaia, all’ospedale di Città di Castello, a Livorno e negli studi di Cinecittà.

Streaming e tv

Dove vedere Una moglie bellissima in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 9 agosto 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire la commedia anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.