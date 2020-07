Una moglie bellissima: il calendario e il finale del film

Stasera, 27 luglio 2020, in tv va in onda Una moglie bellissima, film di Leonardo Pieraccioni che gira intorno a una proposta particolare. La vita di Mariano e Miranda (Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi, poi diventata veramente la compagna del regista) due fruttivendoli viene sconvolta dalla proposta del fotografo Andrea che, folgorato dalla bellezza di Miranda, le offre di posare nuda per un calendario sexy…

Qui di seguito la scena in cui Laura Torrisi trova il coraggio di denudarsi davanti alla macchina fotografica per il calendario di Una moglie bellissima:

Una moglie bellissima: il finale del film

Abbiamo visto il video del calendario di Miranda nel film Una moglie bellissima, ma come finisce il film? Qual è il finale? Un anno dopo la rottura del matrimonio, Mariano è ancora distrutto e non riesce a riprendersi dalla rottura. Nel frattempo Miranda, che si crede ormai inserita nell’ambiente, viene a scoprire che Andrea non solo la tradisce ma che la considera solo una delle sue conquiste, chiamandola con disprezzo “la carciofara”. Dopo una scenata ad Andrea nel bel mezzo di un party, Miranda fugge via a bordo di una Porsche, con la quale, a causa dell’elevata velocità e di un momento di distrazione, ha un grave incidente e viene ricoverata d’urgenza all’ospedale. Mariano viene avvisato dell’accaduto e si precipita subito in ospedale. Il marito le resta accanto nel momento peggiore e Miranda, commossa da questa grande prova d’amore, si pente per la decisione presa un anno prima e chiede a Mariano di poter tornare insieme alla vita che davvero la rendeva felice ed appagata…

