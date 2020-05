Una lama di luce: il cast dell’episodio de Il Commissario Montalbano

Una lama di luce: il cast Commissario Montalbano

Oggi, lunedì 18 maggio 2020, alle ore 21,20 Rai 1 manderà in onda (in replica) l’episodio Una lama di luce del Commissario Montalbano interpretato – come sempre – da Luca Zingaretti. Ma qual è il cast dell’episodio Una lama di luce de Il commissario Montalbano in onda stasera? Di seguito l’elenco degli attori principali del film:

Luca Zingaretti: commissario Montalbano

Cesare Bocci: Mimì Augello

Peppino Mazzotta: Fazio

Angelo Russo: Catarella

Mariacristina Marocco: Barbara Bellini

Erika Ferrara: Mariuccia Coglitore

Gigio Morra: Giudice Scognamiglio

Presenti poi Lina Perned (Livia Burlando), Dajana Roncione (Valeria Bonifacio), Valentina Reggio (Loredana Di Marta) e Hamza Choukri (François). L’episodio Il campo del vasaio del commissario Montalbano è stato diretto da Alberto Sironi e scritto da: Andrea Camilleri, Francesco Bruni e Salvatore De Mola.

Trama

Abbiamo visto il cast, ma cosa succederà (o è successo, se leggete dopo la messa in onda) nell’episodio di questa sera, Una lama di luce? Migliaia di immigrati tunisini sono sbarcati sull’isola di Lampedusa. La gravità della situazione è tale che il Ministro dell’Interno ha deciso di recarsi personalmente sul luogo e, nel viaggio, di fare tappa a Vigata.

Montalbano, saputa la notizia, pensa bene di rifugiarsi nella nuova galleria d’arte di Vigata per visitare una mostra di opere di Donghi, Morandi, Guttuso e Mafai. Nell’occasione conosce la bella proprietaria Maria Angela, Marian, come viene chiamata dagli amici, e ne rimane seriamente attratto tanto da mettere in dubbio il suo rapporto con l’eterna fidanzata Livia.

Nel frattempo Salvatore Di Marta, il ricco proprietario di un supermercato, denuncia la rapina e lo stupro subiti dalla moglie Loredana mentre questa stava per depositare l’incasso del giorno a una cassa continua. Il caso sembra risolto quando si scopre che l’ex fidanzato della moglie, Carmelo Savastano, un piccolo delinquente, è stato assassinato. La vicenda si intreccia con la storia di tre tunisini, apparentemente coinvolti in un traffico di armi.

Dove vedere il Commissario Montalbano in tv e streaming

Abbiamo visto il cast, ma dove è possibile vedere l’episodio Una lama di luce in tv e streaming? La puntata va in onda in diretta tv (replica) stasera, 18 maggio 2020, alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay è possibile recuperare tutti gli episodi di Montalbano grazie alla funzione on demand.

