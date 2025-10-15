Una giornata particolare: le anticipazioni della puntata di oggi con Aldo Cazzullo su La7

Dal 15 ottobre torna “Una giornata particolare”, nuova edizione del programma di storia e cultura condotto da Aldo Cazzullo in onda ogni mercoledì in prima serata, su La7. Un grande viaggio all’interno di una giornata cruciale che ha cambiato il corso della nostra storia e indirettamente il nostro presente. Dodici nuove storie che raccontano le ventiquattro ore decisive e i momenti in cui tutto è crollato, tutto è iniziato o si è compiuto. Vediamo le anticipazioni di oggi.

Anticipazioni

Da Mussolini nella notte del Gran Consiglio – primo appuntamento della stagione- al tramonto di Cleopatra. Dal genio di Leonardo da Vinci alle barricate della Repubblica Romana, dove Mazzini e Garibaldi hanno scritto indelebili pagine di libertà. Dalle sabbie infuocate di El Alamein, dove migliaia di italiani hanno combattuto la loro battaglia più disperata, all’impresa visionaria di d’Annunzio a Fiume. Dal fuoco che ha distrutto la Roma di Nerone fino a quello arso attorno Giordano Bruno a Campo de’ fiori, storie parallele come gli scandali della Banca Romana e di Mani Pulite. E poi un tributo al genio italiano, che non è un mito, ma una storia vera, fatta di pietra, parola, musica e visione: Giulio Cesare, Dante Alighieri, l’architetto Andrea Palladio, Raffaello Sanzio, Giuseppe Verdi, Federico Fellini. Italiani che hanno guardato il mondo e lo hanno voluto diverso. Infine, il mistero di Padre Pio e le drammatiche ore attorno al disastro del Vajont.

Anche quest’anno Cazzullo sarà accompagnato dai due inviati nella storia Claudia Benassi e Raffaele Di Placido. Ad arricchire il racconto, attraverso gli episodi, le interviste a Gino Paoli e Al Bano, all’attore Pierfrancesco Favino, all’ex magistrato e politico Antonio Di Pietro, a Paolo Mieli, a Mauro Corona, all’archeologo ed ex Ministro del Turismo egiziano Zahi Hawass, all’annunciatrice tv Rosanna Vaudetti, a Stefania Craxi, alla filosofa Ilaria Gaspari, alla storica Livia Capponi. E poi ancora a Giordano Bruno Guerri, Massimo Fini, Luciano Canfora, al grande fotografo e documentarista recentemente scomparso Sebastião Ribeiro Salgado, e Pupi Avati. Appuntamento su La7 ogni mercoledì in prima serata.