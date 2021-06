Una folle passione: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 11 giugno 2021, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda Una folle passione, film del 2014 diretto da Susanne Bier, ispirato al romanzo Serena dello scrittore Ron Rash, con protagonisti Jennifer Lawrence e Bradley Cooper. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Grande depressione, Carolina del Nord, 1929. George Pemberton gestisce un’industria di legname, affiancato dal suo socio Buchanan. Recatosi a Boston per lavoro, conosce Serena Shaw, figlia di un ricco produttore di legname morto durante un incendio di cui lei è l’unica sopravvissuta. George ne è sempre più affascinato e, recuperato un cavallo, la segue nei boschi, dove si presentano. Durante il soggiorno di George a Boston i due si innamorano e si sposano. George torna quindi in Carolina del Nord con la moglie. Buchanan diffida subito di Serena. La prima sera nella nuova abitazione, Serena fa notare a George il guardingo comportamento di Buchanan, ma lui la tranquillizza. I giorni passano, e George dà ordine ai suoi dipendenti di affidarsi a Serena, e di obbedirle come farebbero con lui. Serena inizia anche ad abbattere qualche albero e addomestica un’aquila per catturare i serpenti, che sono un problema per i taglialegna; le notizie riguardanti il suo comportamento iniziano a diffondersi e arrivano sino alle orecchie dello sceriffo del paese, che vorrebbe acquistare la proprietà dei Pemberton per ricavarne un parco…

Una folle passione: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Una folle passione, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jennifer Lawrence: Serena Pemberton

Bradley Cooper: George Pemberton

Rhys Ifans: Galloway

Toby Jones: sceriffo McDowell

David Dencik: Buchanan

Sean Harris: Campbell

Ana Ularu: Rachel

Sam Reid: Vaughn

Blake Ritson: Lowenstein

Ned Dennehy: Ledbetter

Charity Wakefield: Agatha

Conleth Hill: dottor Chaney

Streaming e tv

Dove vedere Una folle passione in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 11 giugno 2021 – alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.