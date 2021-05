Una donna per amica: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, martedì 4 maggio 2021, su Sky Cinema Uno va in onda in prima serata alle 21.15 il film Una donna per amica, divertente commedia del 2014 diretta da Giovanni Veronesi. Protagonisti attori molto amati dal pubblico come Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini, Geppi Cucciari e Virginia Raffaele. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Una donna per amica? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film racconta la storia di una complicata amicizia. Il protagonista è l’avvocato Francesco (Fabio De Luigi) un uomo simpatico e impacciato. La sua migliore amica è Claudia (Laetitia Casta), una veterinaria francese molto sensuale e dall’animo libero. I due vivono un’amicizia sincera, senza segreti: tuttavia il loro rapporto s’incrina quando lei conosce Giovanni (Adriano Giannini), di cui s’innamora perdutamente e decide di sposarlo.

Francesco, secondo la trama di Una donna per amica, capisce di provare dei sentimenti per Claudia, ma ormai è troppo tardi, così si fidanza con la collega Lia (Valentina Lodovini). Mentre i due stanno progettando di andare a convivere, riappare Claudia, fuggita dal marito dopo aver scoperto la sua indole violenta. Francesco si ritrova quindi costretto a mentire a Lia e ad ospitare la vecchia amica, accorgendosi di quanto sia difficile l’amicizia tra uomo e donna…

Una donna per amica: il cast del film

Tanti attori nel cast della commedia del 2014 diretta da Giovanni Veronesi. Tra i principali ricordiamo Fabio De Luigi, Laetitia Casta, Valentina Lodovini, Geppi Cucciari, Adriano Giannini, Monica Scattini, Virginia Raffaele, Valeria Solarino, Flavio Montrucchio e Antonia Liskova. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi.

Fabio De Luigi: Francesco De Biase

Laetitia Casta: Claudia Casamacchia

Valeria Solarino: Anna

Monica Scattini: Elga

Geppi Cucciari: Cecilia

Virginia Raffaele: Patrizia

Antonia Liskova: Antonia

Flavio Montrucchio: Luca

Valentina Lodovini: Lia

Adriano Giannini: Giovanni

Miriam Dalmazio: Giulia

Emma Blasi: figlia di Francesco

Vittoria Amore: portinaia

Luigi Angiuli: signor Leo

Cinzia Marseglia: signora capelli bianchi

Antonella Bavaro: dottoressa

Giannicola Resta: direttore

Gennaro Diana: polizitto

Vito Mancini: poliziotto

Antonio Loiacono: poliziotto aeroporto

Alessandra Sarno: guardia

Lia Cellamare: segretaria Francesco

Alberto Mangiacavallo: sindaco

Chiara Torelli: segretario

Giuseppe Fusco: consigliere

Alessandro Intini: dottore

Vito Signorile: giudice

Andrea Iaia: Pierpaolo

Trailer

Vediamo insieme il trailer del film Una donna per amica, stasera – 4 maggio 2021 – su Sky Cinema Uno.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Una donna per amica in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 4 maggio 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.