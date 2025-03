Una boccata d’aria: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 7 marzo 2025, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Una boccata d’aria, film del 2022 diretto da Alessio Lauria con Aldo Baglio e Lucia Ocone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A causa di problemi economici, Salvo sta per perdere la pizzeria che gestisce a Milano. Scoperto che il padre è deceduto, decide di tornare in Sicilia per scoprire cosa gli ha lasciato in eredità. Secondo il testamento gli spetta metà del casale di famiglia, così decide di venderlo per ripagare i propri debiti. Tuttavia, per farlo dovrà convincere il fratello Lillo a fare lo stesso. La vicenda si complicherà ulteriormente una volta raggiunto dai propri familiari: la moglie Teresa, la figlia Emma e il figlio Enzo.

Una boccata d’aria: il cast

Abbiamo visto la trama di Una boccata d’aria, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Aldo Baglio: Salvo

Lucia Ocone: Teresa

Giovanni Calcagno: Lillo

Ludovica Martino: Emma

Davide Calgaro: Enzo

Manuela Ventura: Carmela

Tony Sperandeo: Nunzio

Marcello Mazzarella: notaio Rosario

Sergio Vespertino: sindaco

Mario Di Leva: Fofò

Massimiliano Benvenuto: Dario

Emanuela Rimoldi: Ramona

Francesca Faiella: Anna

Enrico Gippetto: Salvo a 17 anni

Samuel Cusimano: Lillo a 10 anni

Streaming e tv

Dove vedere Una boccata d’aria in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 7 marzo 2025 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.