Un professore: le anticipazioni (trama e cast) dell’ultima puntata, 16 dicembre (finale)

Questa sera, giovedì 16 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la sesta e ultima puntata di Un professore, la nuova fiction Rai diretta da Alessandro D’Alatri e con protagonisti Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi. La serie tv è il remake italiano della fiction catalana Merlì, andata in onda per tre stagioni, dal 2015 al 2018 su Tv3 e che ha anche generato uno spin-off, Merlì: Sapere Aude. La serie è una co-produzione Rai Fiction-Banijay Studios Italy, prodotta da Massimo Del Frate. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo la festa organizzata da Simone all’interno della scuola, arriveranno le drastiche conseguenze. Il ragazzo, infatti, rischia grosso e per questo motivo suo padre Dante deciderà di intervenire in prima persona. Il prof di filosofia si assumerà le colpe di quello che è accaduto, rivelando di essere stato lui ad avere dato le chiavi della scuola a suo figlio, per poter organizzare la festa di compleanno. Una confessione che porterà la preside a prendere dei seri provvedimenti nei confronti del docente, il quale verrà sospeso dal suo incarico. Insomma un momento decisamente non facile per Dante che si ritroverà a fare i conti anche con i problemi legati proprio a suo figlio, che apparirà sempre più distante e rischierà di mettersi nei guai. Dopo il momento di intimità vissuto insieme, Manuel non avrà alcuna intenzione di avvicinarsi di nuovo a Simone. Il ragazzo, infatti, dimostrerà di voler chiudere con Simone e quindi di non avere intenzione di iniziare qualcosa di serio insieme, malgrado quel momento di passione che si sono ritrovati a vivere. Un duro colpo per il figlio del prof Dante, il quale si ritroverà ad essere respinto da Manuel e disperato deciderà di presentarsi da Sbarra e di iniziare a lavorare per lui. Sarà Manuel a mettere al corrente Dante di quello che sta accadendo e della scelta fatta da suo figlio, il quale sta rischiando grosso per questa collaborazione col temuto Sbarra. Un duro colpo per Dante, il quale ben presto si ritroverà a fare i conti con un evento tragico che riguarderà proprio suo figlio e che lo porterà a rivivere il dramma del suo passato, che ha cercato di tenere nascosto fino a questo momento.

Cast

Abbiamo visto la trama della sesta e ultima (finale di stagione) puntata di Un professore, ma qual è il cast completo della fiction? A guidare il cast, come detto, Alessandro Gassmann nei panni del protagonista Dante Balestra. Al suo fianco Claudia Pandolfi, interprete della madre single Anita. Poi ancora: Paolo Conticini, Pia Engleberth e Francesca Cavallin oltre a Francesca Colucci, Christiane Filangieri, Luna Miriam Iansante, Simone Casanica, Beatrice De Mei, Davide Divetta, Davide Mirti, Alessio De Lorenzi, Paolo Bessegato, Federica Cifola, Margherita Laterza, Sara Cardinaletti, Andrea Giannini, Lucio Patanè, Giorgio Gobbi e Loris Loddi.

Streaming e tv

Dove vedere Un professore in diretta tv e live streaming? La sesta puntata della fiction va in onda stasera, giovedì 16 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirle live anche in streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.