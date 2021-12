Un professore streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata, 9 dicembre

Stasera, giovedì 9 dicembre 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Un professore, la nuova fiction Rai diretta da Alessandro D’Alatri e con protagonisti Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi. La serie tv è il remake italiano della fiction catalana Merlì, andata in onda per tre stagioni, dal 2015 al 2018 su Tv3 e che ha anche generato uno spin-off, Merlì: Sapere Aude. La serie è una co-produzione Rai Fiction-Banijay Studios Italy, prodotta da Massimo Del Frate. Dove vedere la quinta puntata di Un professore in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Tutte le puntate della fiction andranno in onda il giovedì sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre).

Un professore streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirle live anche in streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming la quarta puntata di Un professore, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntata da due episodi ciascuna (totale: 12 episodi). Di seguito programmazione completa della serie tv su Rai 1 (attenzione: potrebbero esserci delle modifiche):