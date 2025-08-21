Un professore 2: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata (replica), 21 agosto

Questa sera, giovedì 21 agosto 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la terza puntata di Un professore 2, la seconda stagione della serie tv con protagonista Alessandro Gassmann nei panni di Dante Balestra, il prof che tutti gli studenti vorrebbero. Uno che – com’è accaduto nella prima stagione – entra nella vita dei propri studenti e ne determina nuove consapevolezze. Basata sulla serie originale “Merlí”, scritta da Héctor Lozano e coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, la serie tv è diretta da Alessandro Casale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’esistenza autentica Floriana, Anita e Dante si ritrovano a vivere sotto lo stesso tetto e affrontare i disagi e gli imbarazzi di questa nuova situazione. Ispirata dalle parole di Dante, Viola accetta di iscriversi al liceo Leonardo Da Vinci. Simone viene convocato in presidenza e interrogato circa il ferimento di Ernesto: i suoi amici hanno testimoniato che poco prima i due avevano avuto uno scontro in palestra. In ospedale, dove era andato a trovare Ernesto, Dante incontra un’amica dottoressa con cui condivide i risultati delle analisi e che gli consiglia di fare una TAC

Simone, che è stato sospeso per dieci giorni, confessa a Dante la verità sull’aggressione a Ernesto e il coinvolgimento di Mimmo. Tra Viola e Rayan inizia a sbocciare qualcosa di più di una semplice amicizia, ma a una festa la ragazza si ingelosisce e il giorno successivo decide di non tornare a scuola. Luna riceve dei messaggi anonimi espliciti da un ammiratore segreto. L’attrazione tra Manuel e Nina si fa sempre più forte e la ragazza gli fa un’importante confessione: ha una figlia che le è stata portata via dai servizi sociali e affidata a un’altra famiglia. La salute di Dante peggiora, costringendolo a ulteriori accertamenti. Il compagno di cella di Mimmo, Molosso, gli ordina di sbrigare una faccenda per lui fuori dal carcere. Nicola va a trovare Dante per chiedergli di convincere Viola a ritornare tra i banchi e fuori dalla scuola conosce casualmente Manuel. Un sospetto si fa strada in lui, così decide di affrontare Anita.

Un professore 2: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Un professore 2, ma qual è il cast completo della serie tv in replica su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandro Gassmann: Dante Balestra

Claudia Pandolfi: Anita

Nicolas Maupas: Simone

Damiano Gavino: Manuel

Pia Engleberth: Virginia

Christiane Filangeri: Floriana

Domenico Cuomo: Mimmo

Elisa Cocco: Laura

Luna Miriam Iansante: Luna

Davide Di Vetta: Matteo

Margherita Aresti: Nina

Alice Lupparelli: Viola

Khadim Faye: Rayan

Thomas Trabacchi: Nicola

Paolo Bessegato: il Prof. Attilio Lombardi

Federica Cifola: Ada Smeriglio

Giorgio Gobbi: il prof. Franco De Angelis

Sara Cardinaletti: la prof. Marina Girolami

Francesca Romana De Martini: la prof. Grazia Morelli

Mirko Frezza: Pantera

Pio Stellaccio: Molosso

Streaming e tv

Dove vedere Un professore 2 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.