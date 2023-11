Un professore 2: dove eravamo rimasti, trama, cast, quante puntate e streaming

Da giovedì 23 novembre 2023 alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Un professore 2, la seconda stagione della serie tv con protagonista Alessandro Gassmann nei panni di Dante Balestra, il prof che tutti gli studenti vorrebbero. Uno che – com’è accaduto nella prima stagione – entra nella vita dei propri studenti e ne determina nuove consapevolezze. Basata sulla serie originale “Merlí”, scritta da Héctor Lozano e coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, la serie tv è diretta da Alessandro Casale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Dove eravamo rimasti

Come è finita la prima stagione di Un professore? Dove eravamo rimasti? La prima stagione si è conclusa con il dodicesimo episodio, “Nietzsche”. Nel corso dell’ultima puntata il prof. ha scoperto la verità su suo figlio Simone: si trovava in pericolo dopo essersi alleato con Sbarra. Nel frattempo, anche Dante è stato accusato di aver consegnato le chiavi al figlio colpevole di aver organizzato la festa segreta a scuola. L’obiettivo dell’uomo era avvicinarsi al ragazzo ancora offeso per il segreto tenutogli a lungo nascosto: Dante ha un altro figlio, Jacopo. Più tardi, comprendendo il malessere di Simone, Anita ha deciso di raccontare a Manuel la verità sul fratello: il bimbo era il gemello di Simone morto quando aveva tre anni. In un primo momento, tuttavia, la verità ha spinto i protagonisti di questa storia a chiudere i ponti tra loro. In seguito, però, la sofferenza e la solitudine li ha spinti a volersi ritrovare, cercando il conforto l’uno nell’altro. Alla fine, infatti, dopo essersi ripreso da un brutto incidente, Simone ha accettato la verità sul fratello e si è diretto sulla sua tomba insieme a Manuel, ormai sempre al suo fianco. Nel frattempo anche Dante ha messo da parte la negatività trovando il coraggio per chiedere ad Anita di iniziare a frequentarsi per davvero. La stagione si chiude quindi con un bel bacio appassionato.

Trama

Dante Balestra è ormai una presenza imprescindibile per i suoi studenti: il suo modo di fare, decisamente anticonformista ma geniale, è molto apprezzato dai suoi ragazzi. Quest’anno, in classe, ne arriveranno alcuni nuovi, tra cui Rayan, promessa del calcio arrivato in Italia dall’Africa, più interessato al pallone che allo studio. E Viola, una ragazza disabile e dal carattere impossibile. Oltre a loro, Mimmo, ex studente di Dante finito in un carcere minorile. Dante è riuscito a farlo affidare in semilibertà proprio alla biblioteca della scuola Leonardo Da Vinci. Sarà un nuovo amico per suo figlio Simone.

All’inizio di questa nuova stagione la relazione tra il professore e Anita, che lavora in una libreria di quartiere, procede a gonfie vele. I rispettivi figli, Simone e Manuel, sono entusiasti della nuova vita, conseguenza della famiglia allargata. Tutti insieme sono andati a vivere in una grande villa alle porte di Roma. Ma il loro equilibrio viene presto minato dagli eventi. L’ex moglie di Dante torna a Roma da Glasgow e vuole vivere nella villa. Inizia così una convivenza forzata, a tre. Nel frattempo Anita dovrà fare i conti con l’arrivo di Nicola, un manager molto affascinante che si scoprirà essere il padre di suo figlio Manuel.

Un professore 2: il cast

Abbiamo visto la trama di Un professore 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandro Gassmann: Dante Balestra

Claudia Pandolfi: Anita

Nicolas Maupas: Simone

Damiano Gavino: Manuel

Pia Engleberth: Virginia

Christiane Filangeri: Floriana

Domenico Cuomo: Mimmo

Elisa Cocco: Laura

Luna Miriam Iansante: Luna

Davide Di Vetta: Matteo

Margherita Aresti: Nina

Alice Lupparelli: Viola

Khadim Faye: Rayan

Thomas Trabacchi: Nicola

Paolo Bessegato: il Prof. Attilio Lombardi

Federica Cifola: Ada Smeriglio

Giorgio Gobbi: il prof. Franco De Angelis

Sara Cardinaletti: la prof. Marina Girolami

Francesca Romana De Martini: la prof. Grazia Morelli

Mirko Frezza: Pantera

Pio Stellaccio: Molosso

Location

Dove è stata girata (location) Un professore 2? Le riprese della seconda stagione sono iniziate a febbraio, a Roma. E si sono concluse a fine luglio. Le scene di classe sono state girate negli studi Videa di via Livigno, a Roma nord. L’esterno della scuola è il liceo scientifico Leonardo Da Vinci di via Cavour, nel rione Monti, a pochi metri dal Colosseo. Alcune scene sono state girate alla Galleria Borghese, altre sul litorale, tra Aranova e Fiumicino.

Un professore 2: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Un professore 2, la seconda stagione dalla serie tv con Alessandro Gassmann su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate: la prima giovedì 23 novembre 2023; la sesta e ultima giovedì 28 dicembre 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 23 novembre 2023

Seconda puntata: giovedì 30 novembre 2023

Terza puntata: giovedì 7 dicembre 2023

Quarta puntata: giovedì 14 dicembre 2023

Quinta puntata: giovedì 21 dicembre 2023

Sesta puntata: giovedì 28 dicembre 2023

Streaming e tv

Dove vedere Un professore 2 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.