Un professore 2: le anticipazioni (trama e cast) della sesta e ultima puntata

Stasera, giovedì 21 dicembre 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la sesta e ultima puntata di Un professore 2, la seconda stagione della serie tv con protagonista Alessandro Gassmann nei panni di Dante Balestra, il prof che tutti gli studenti vorrebbero. Uno che – com’è accaduto nella prima stagione – entra nella vita dei propri studenti e ne determina nuove consapevolezze. Basata sulla serie originale “Merlí”, scritta da Héctor Lozano e coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, la serie tv è diretta da Alessandro Casale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’undicesimo episodio, intitolato Sartre: La libertà di scelta, la relazione tra Viola e Rayan procede a gonfie vele. I due sembrano davvero felici insieme. Dante, intanto, deve affrontare la sua malattia. Il professore è costretto a prendere una decisione difficile che riguarda i suoi problemi di salute. Inoltre, dovrà farsi carico di un’ulteriore preoccupazione: l’assistente sociale comunica a Dante e alla preside Smeriglio, che la piccola Lilli è stata rapita. Mimmo – guidato da Dante – decide di collaborare con la polizia perché Molosso e i suoi uomini paghino per i loro crimini. Manuel aiuta Nina nella sua fuga e la convince a nascondersi nella villa insieme alla figlia Lilli. Dante, però, si accorge che la piccola è a casa sua e intima a Nina di riportare immediatamente la bambina agli assistenti sociali. Se la famiglia affidataria sporgesse denuncia, le cose per lei si complicherebbero.

Nel dodicesimo e ultimo episodio di Un professore 2, intitolato Epicuro: tra vita e morte, Grazie all’aiuto di Nicola, i genitori affidatari di Lilli non sporgono denuncia e Nina è salva. Per Dante e Anita è arrivato il momento della verità. Anita confessa al professore di averlo tradito con Nicola e Dante confessa ad Anita di averla tradita con Floriana. Dante porta la classe a fare lezione davanti all’ospedale, ma i suoi problemi di salute riemergono. Il professore ha un malore e viene operato d’urgenza. Mimmo segue alla lettera il piano concordato con Pantera, poi comunica a Simone che sarà inserito in un programma di protezione testimoni. Cosa succederà tra loro? Nicola aiuta Nina a trovare un lavoro, primo passo per poter riottenere l’affido di sua figlia. Poi, l’uomo comunica a Manuel e Anita che dovrà trasferirsi a Tokyo. Anita e Dante hanno un’altra possibilità di riavvicinarsi.

Un professore 2: il cast

Abbiamo visto la trama della sesta e ultima puntata di Un professore 2, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandro Gassmann: Dante Balestra

Claudia Pandolfi: Anita

Nicolas Maupas: Simone

Damiano Gavino: Manuel

Pia Engleberth: Virginia

Christiane Filangeri: Floriana

Domenico Cuomo: Mimmo

Elisa Cocco: Laura

Luna Miriam Iansante: Luna

Davide Di Vetta: Matteo

Margherita Aresti: Nina

Alice Lupparelli: Viola

Khadim Faye: Rayan

Thomas Trabacchi: Nicola

Paolo Bessegato: il Prof. Attilio Lombardi

Federica Cifola: Ada Smeriglio

Giorgio Gobbi: il prof. Franco De Angelis

Sara Cardinaletti: la prof. Marina Girolami

Francesca Romana De Martini: la prof. Grazia Morelli

Mirko Frezza: Pantera

Pio Stellaccio: Molosso

Streaming e tv

Dove vedere Un professore 2 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il martedì o giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.