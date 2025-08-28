Icona app
TV

Un professore 2: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata (replica)

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Un professore 2: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata (replica), 28 agosto

Questa sera, giovedì 28 agosto 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la quarta puntata di Un professore 2, la seconda stagione della serie tv con protagonista Alessandro Gassmann nei panni di Dante Balestra, il prof che tutti gli studenti vorrebbero. Uno che – com’è accaduto nella prima stagione – entra nella vita dei propri studenti e ne determina nuove consapevolezze. Basata sulla serie originale “Merlí”, scritta da Héctor Lozano e coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, la serie tv è diretta da Alessandro Casale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nell’episodio 7, il primo della puntata in onda stasera, intitolato Freud, i padri, Anita prende una decisione sofferta. La donna, infatti, non si sente più a suo agio a vivere alla villa. Così, dopo la situazione complessa che si è creata con suo figlio e il distacco che ormai avverte da parte di Dante, decide di andarsene. Manuel, intanto, ha una confessione importante da fare a Viola. Le rivela di essere suo fratello. La reazione non sarà affatto quella sperata, la ragazza reagirà molto male.

Nell’ottavo episodio di Un professore 2, intitolato Kirkegaard: che ci faccio qui?, Molosso dal carcere scopre che sua moglie lo ha tradito. Così, si rivolge a Mimmo e gli chiede di consegnargli il nome dell’uomo che si è messo tra lui e sua moglie. Starà al giovane scoprire l’identità dell’amante. Luna è convinta che l’ammiratore segreto sia Rayan, così decide di baciarlo. Il suo gesto non fa affatto piacere a Viola. Si scatena la sua gelosia. Floriana e Virginia sono preoccupate per Dante e discutono insieme delle sue condizioni di salute. Mimmo e Simone condividono un momento di grande vicinanza nel corso del quale Ferro sorprende Balestra.

Un professore 2: il cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata di Un professore 2, ma qual è il cast completo della serie tv in replica su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Alessandro Gassmann: Dante Balestra
  • Claudia Pandolfi: Anita
  • Nicolas Maupas: Simone
  • Damiano Gavino: Manuel
  • Pia Engleberth: Virginia
  • Christiane Filangeri: Floriana
  • Domenico Cuomo: Mimmo
  • Elisa Cocco: Laura
  • Luna Miriam Iansante: Luna
  • Davide Di Vetta: Matteo
  • Margherita Aresti: Nina
  • Alice Lupparelli: Viola
  • Khadim Faye: Rayan
  • Thomas Trabacchi: Nicola
  • Paolo Bessegato: il Prof. Attilio Lombardi
  • Federica Cifola: Ada Smeriglio
  • Giorgio Gobbi: il prof. Franco De Angelis
  • Sara Cardinaletti: la prof. Marina Girolami
  • Francesca Romana De Martini: la prof. Grazia Morelli
  • Mirko Frezza: Pantera
  • Pio Stellaccio: Molosso

Streaming e tv

Dove vedere Un professore 2 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
