Un professore 2: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (replica)

Questa sera, giovedì 7 agosto 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la prima puntata di Un professore 2, la seconda stagione della serie tv con protagonista Alessandro Gassmann nei panni di Dante Balestra, il prof che tutti gli studenti vorrebbero. Uno che – com’è accaduto nella prima stagione – entra nella vita dei propri studenti e ne determina nuove consapevolezze. Basata sulla serie originale “Merlí”, scritta da Héctor Lozano e coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, la serie tv è diretta da Alessandro Casale. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dante Balestra è ormai una presenza imprescindibile per i suoi studenti: il suo modo di fare, decisamente anticonformista ma geniale, è molto apprezzato dai suoi ragazzi. Quest’anno, in classe, ne arriveranno alcuni nuovi, tra cui Rayan, promessa del calcio arrivato in Italia dall’Africa, più interessato al pallone che allo studio. E Viola, una ragazza disabile e dal carattere impossibile. Oltre a loro, Mimmo, ex studente di Dante finito in un carcere minorile. Dante è riuscito a farlo affidare in semilibertà proprio alla biblioteca della scuola Leonardo Da Vinci. Sarà un nuovo amico per suo figlio Simone.

Nel primo episodio della prima puntata, dal titolo “Eraclito: tutto scorre”, vedremo il primo giorno di scuola. Nuovi alunni in classe per Dante ma anche il ritorno di Mimmo. Intanto ci saranno dei problemi “logistici” per Anita e Manuel, e una relazione adulta non tanto più segreta. A seguire ci sarà il secondo episodio, intitolato “Bergson: il tempo”, in cui nascerà una certa sintonia tra i vecchi ed i nuovi ragazzi. Dante sarà chiamato in causa per il suo “talento”: recuperare studenti in fuga. Ma quest’ultimo farà i conti con problemi di salute.

Un professore 2: il cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Un professore 2, ma qual è il cast completo della serie tv in replica su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandro Gassmann: Dante Balestra

Claudia Pandolfi: Anita

Nicolas Maupas: Simone

Damiano Gavino: Manuel

Pia Engleberth: Virginia

Christiane Filangeri: Floriana

Domenico Cuomo: Mimmo

Elisa Cocco: Laura

Luna Miriam Iansante: Luna

Davide Di Vetta: Matteo

Margherita Aresti: Nina

Alice Lupparelli: Viola

Khadim Faye: Rayan

Thomas Trabacchi: Nicola

Paolo Bessegato: il Prof. Attilio Lombardi

Federica Cifola: Ada Smeriglio

Giorgio Gobbi: il prof. Franco De Angelis

Sara Cardinaletti: la prof. Marina Girolami

Francesca Romana De Martini: la prof. Grazia Morelli

Mirko Frezza: Pantera

Pio Stellaccio: Molosso

Streaming e tv

Dove vedere Un professore 2 in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.