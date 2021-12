Un professore 2 si farà? Le anticipazioni sull’eventuale seconda stagione

Un professore 2 si farà? Ci sarà una seconda stagione? I fan della serie tv con Alessandro Gassmann in onda stasera – 16 dicembre – con l’ultima puntata su Rai 1 se lo stanno chiedendo. Ve lo diciamo subito: al momento da parte della Rai non ci sono ancora notizie certe sul futuro della fiction, i dirigenti di Rai Fiction non si sono ancora espressi su una possibile seconda stagione di questa fiction campione di ascolti. Di certo però gli ottimi risultati auditel potrebbero aiutare… Staremo a vedere. Intanto di una possibile seconda stagione ha parlato uno degli attori di Un professore. L’attore che veste i panni di Manuel, il quale non ha nascosto che gli piacerebbe moltissimo poter tornare sul set di questa serie televisiva che ha sbancato gli ascolti del prime time della rete ammiraglia. “Spero in una seconda edizione di Un professore e intanto vado avanti con i provini. In questo periodo voglio sono concentrarmi su questo lavoro”, ha ammesso il giovane Damiano Gavino.

Cast

In attesa di capire se ci sarà o meno una seconda stagione (2) di Un professore, vediamo insieme il cast completo della fiction? A guidare il cast, come detto, Alessandro Gassmann nei panni del protagonista Dante Balestra. Al suo fianco Claudia Pandolfi, interprete della madre single Anita. Poi ancora: Paolo Conticini, Pia Engleberth e Francesca Cavallin oltre a Francesca Colucci, Christiane Filangieri, Luna Miriam Iansante, Simone Casanica, Beatrice De Mei, Davide Divetta, Davide Mirti, Alessio De Lorenzi, Paolo Bessegato, Federica Cifola, Margherita Laterza, Sara Cardinaletti, Andrea Giannini, Lucio Patanè, Giorgio Gobbi e Loris Loddi.

Streaming e tv

Dove vedere Un professore in diretta tv e live streaming? Le puntate della fiction vanno in onda il giovedì sera alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirle live anche in streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay si potranno rivedere tutti gli episodi grazie alla funzione on demand.