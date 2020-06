Un ponte per Terabithia, il film: trama, cast e streaming

Nel 1976 Katherine Paterson ha pubblicato un romanzo intitolato Un ponte per Terabithia, in lingua originale Bridge to Terabithia, portato poi in televisione nel 1985 con l’omonimo film, ma al cinema è arrivato nel 2019 con la regia di Gabor Csupò. Il film è stato girato interamente in Nuova Zelanda, dalle ricostruzioni negli Henderson Valley Studios alla Auckland City Art Galler, inclusi i paesaggi naturali di Woodhhill Forest e Waitakere Rangers Regional Park. La colonna sonora del film è stata pubblicata a marzo nel 2007 dalla casa produttrice, la Walt Disney. Vediamo qual è la trama e chi vediamo nel cast del film proposto in prima serata su Italia 1 sabato 27 giugno 2020.

Un ponte per Terabithia, la trama

Il film racconta di un’amicizia speciale, di un mondo fantastico visibile soltanto a pochi perdiletti. Jess ha soltanto 12 anni ed è un ragazzino molto curioso, con la passione per il disegno. Jess vive con i genitori, ha quattro sorelle e vivono tutti insieme in una casa vicino al bosco. Tra le quattro sorelle, Jess ha un legame particolare con la minore Maybelle, che lo considera il suo punto di riferimento. Jess è un bambino molto sensibile e per questo è preso di mira a scuola dai bulli, soprattutto da Scott Hooger. Per questo, Jess ha difficoltà a stringere amicizia con gli altri ragazzi della sua età. Tutto cambia quando arriva una nuova compagna di scuola, Leslie. La ragazza arriva da un’altra città e tra i due non è proprio amore a prima vista, ma scoprono di abitare persino vicino e, per questo, diventano amici. Mentre stanno giocando, un giorno arrivano fino al bosco, vorrebbero entrare ma il torrente frena la loro idea. Ma poi trovano una corda per arrivare dall’altra parte e, grazie alla ricca fantasia di Leslie, inventano un mondo fantastico chiamato Terabithia, dove loro sono gli unici sovrani, re e regina. Ma il pericolo è dietro l’angolo e quello che potrebbe succedere potrebbe privarli per sempre della fantasia.

Un ponte per Terabithia, il cast

Chi vediamo nel cast? Jesse è interpretato da Josh Hutcherson che abbiamo conosciuto di più in Hunger Games come interprete di Peeta, mentre Lesie è interpretata da AnnaSophia Robb, protagonista del prequel di Sex and the City, The Carrie Diaries. La signorina Edmunds è interpretata da Zoeey Deschanel, mentre il signor Jesse Aarons Sr. è Robert Patrick. Poi vediamo Maybelle Aarons interpretata da Bailee Madison, la signorina Nancy Aarons interpretata da Kate Butler, la signora Judy Burke interpretata da Judy McIntosh e Janice Avery interpretata da Lauren Clinton. Nel cast vediamo infine anche Devon Wood, Emma Fenton, Cameron Wakefield, Elliot Lawless, Carly Owen, Isabelle Rose Kircher, Eric Annis, Latham Gaines e Katrina Cerio.

Un ponte per Terabithia, dove vedere il film: tv e streaming

Come fare per vedere Un ponte per Terabithia in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 27 giugno 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

