UN PO’ Più IN Là TESTO – Un po’ più in là è l’inno cantato questa sera, 2 febbraio 2022, da Malika Ayane a Sanremo 2022. Si tratta di uno degli inni in gara per diventare quello ufficiale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Dopo l’esibizione di Malika Ayane sul palco dell’Ariston si potrà scegliere l’inno preferito votando sul sito ufficiale di Milano Cortina 2026 www.milanocortina2026.org. Ma vediamo insieme le parole della canzone:

Uwo – uwo – uwo

Uwo – uwo – uwo

Uwo – uwo – uwo

Uwo – uwo – uwo

Partire non basta mai,

è all’arrivo che scopri chi sei.

Cadere è un attimo…

fermarsi è facile.

Mirare più in alto,

vincendo su un altro,

non è una cosa più grande di te!

Abbraccia quel sogno, accendi quel lampo

sapendo che in fondo ce la puoi fare.

Basta spingersi un po’più in là

spingersi un po’ più in là

solo spingersi un po’più in là

spingersi un po’più in là

Uwo – uwo – uwo

Uwo – uwo – uwo

Uwo – uwo – uwo

Uwo – uwo – uwo

