Un passo dal cielo 8 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata

Stasera, giovedì 16 gennaio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Un passo dal cielo 8, l’ottava stagione dell’appassionante fiction giallo/commedia che racconta le indagini del commissario Vincenzo Nappi e le vite degli altri personaggi immersi nella natura delle nostre Dolomiti. Dove vedere Un passo dal cielo 8 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21.30 su Rai 1.

Un passo dal cielo 8 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Un passo dal cielo 8, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda sei puntate, ciascuna della durata di circa 100 minuti. Rai 1 ne manda in onda una a settimana, per sei prime serate ed altrettante settimane. Il finale di stagione dovrebbe essere previsto per il 20 febbraio, considerando che il 13 c’è Sanremo. Ecco la programmazione completa (potrebbe subire modifiche).