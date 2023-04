Un passo dal cielo 7 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata

Stasera, giovedì 20 aprile 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Un passo dal cielo 7, la settima stagione dell’appassionante fiction giallo/commedia che racconta le indagini del commissario Vincenzo Nappi e le vite degli altri personaggi immersi nella natura delle nostre Dolomiti. Dove vedere Un passo dal cielo 7 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La fiction, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,25 su Rai 1.

Un passo dal cielo 7 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Un passo dal cielo 7, ma quante puntate sono previste su Rai 1? In tutto andranno in onda otto puntate da due episodi ciascuna (totale 16 episodi): la prima giovedì 30 marzo 2023; l’ottava e ultima giovedì 18 maggio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 30 marzo 2023 TRASMESSA

Seconda puntata: giovedì 6 aprile 2023 TRASMESSA

Terza puntata: giovedì 13 aprile 2023 TRASMESSA

Quarta puntata: giovedì 20 aprile 2023 OGGI

Quinta puntata: giovedì 27 aprile 2023

Sesta puntata: giovedì 4 maggio 2023

Settima puntata: giovedì 11 maggio 2023

Ottava puntata: giovedì 18 maggio 2023

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Un passo dal cielo 7 su Rai 1? Ogni serata inizierà alle ore 21,25 e terminerà alle ore 23,45. La durata complessiva di ogni puntata sarà quindi di circa 2 ore e 20 minuti (pause pubblicitarie incluse).