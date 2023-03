Un passo dal cielo 7: trama, cast, location, quante puntate e streaming

Da giovedì 30 marzo 2023 alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Un passo dal cielo 7, la settima stagione dell’appassionante fiction giallo/commedia che racconta le indagini del commissario Vincenzo Nappi e le vite degli altri personaggi immersi nella natura delle nostre Dolomiti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella nuova stagione, il commissario Vincenzo Nappi dovrà confrontarsi con un punto di vista diverso: quello femminile e più empatico della sorella Manuela. Il loro rapporto di lavoro e familiare evolverà nel corso delle puntate, introducendo due nuovi personaggi: Nathan, l’uomo degli orsi, e Gregorio Masiero, uno scultore solitario con ferite profonde. Inoltre, un allevatore locale, Luciano Paron, rappresenterà una minaccia per la natura incontaminata del luogo. Parallelamente alle indagini, ci sarà spazio per le vicende sentimentali e familiari, infatti, saranno molte le vincente che riguarderanno Vincenzo e Carolina che vivranno insieme con i rispettivi figli e avranno come vicino l’inossidabile Huber, collega e amico del commissario.

Un passo dal cielo 7: il cast della fiction

Abbiamo visto la trama di Un passo dal cielo 7, ma qual è il cast completo della fiction? Nella settima stagione, vedremo nuovi volti affiancare gli storici membri del cast come Enrico Ianniello (Vincenzo Nappi) e Gianmarco Pozzoli (Huber Fabricetti). Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Vincenzo Nappi: Enrico Ianniello

Gianmarco Pozzoli: Huber Fabriccetti

Giorgio Marchesi: Luciano Paron

Leonardo Pazzagli: Gregorio Masiero

Daniele Liotti: Nathan Sartor

Alessandro Bedetti: Mirko Sartor

Giulia Vecchio: Adele Sartor

Davide Tucci: Hans Christian

Giusy Buscemi: Manuela Nappi

Rocio Munoz Morales: Eva Fernandez

Serena Iansiti: Carolina Volpi

Enrico Ianniello, oltre a continuare nel suo ruolo di Vincenzo Nappi, sarà anche il regista di questa settima stagione. Non ci sarà invece Daniele Liotti (Francesco Neri), uscito di scena alla fine della sesta stagione.

Location

Ma dove è stata girata (location) Un passo dal cielo 7? La serie è ambientata tra le splendide montagne del Cadore, in particolare a San Vito di Cadore, piccolo paese che si trova in Veneto a pochi chilometri da Cortina D’Ampezzo, dove i protagonisti trascorrono buona parte delle loro giornate e ammirano il cielo stellato, elemento caratteristico della fiction.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Un passo dal cielo 7? In tutto andranno in onda otto puntate da due episodi ciascuna (totale 16 episodi): la prima giovedì 30 marzo 2023; l’ottava e ultima giovedì 18 maggio 2023. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: giovedì 30 marzo 2023

Seconda puntata: giovedì 6 aprile 2023

Terza puntata: giovedì 13 aprile 2023

Quarta puntata: giovedì 20 aprile 2023

Quinta puntata: giovedì 27 aprile 2023

Sesta puntata: giovedì 4 maggio 2023

Settima puntata: giovedì 11 maggio 2023

Ottava puntata: giovedì 18 maggio 2023

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Un passo dal cielo 7 su Rai 1? Ogni serata inizierà alle ore 21,25 e terminerà alle ore 23,45. La durata complessiva di ogni puntata sarà quindi di circa 2 ore e 20 minuti (pause pubblicitarie incluse).

Streaming e tv

Dove vedere Un passo dal cielo 7 in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda il giovedì sera alle ore 21,25 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.