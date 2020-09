Un’ora sola vi vorrei: anticipazioni e ospiti della seconda puntata dello show di Brignano

Torna questa sera, martedì 29 settembre 2020, Un’ora sola vi vorrei, lo show di Enrico Brignano in onda in prima serata su Rai 2 dalle 21.20. Come sempre non mancheranno i grandi ospiti, per regalare al pubblico momenti di comicità e divertimento. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della seconda puntata di stasera, 29 settembre? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni, cast e ospiti

Anche in questa seconda puntata ci sarà al centro l’attualità, con tutta l’ironia e lo stile di Enrico Brignano. Verranno quindi analizzati gli eventi della settimana e soprattutto gli effetti che quegli eventi hanno su tutti noi, con la puntuale satira di costume che ha reso celebre Brignano e che tanto piace al pubblico.

Un’ora sola vi vorrei è una vera e propria corsa contro il tempo: sessanta minuti per fare tutto, per raccontare, divertire, per emozionare con monologhi, tanta musica, affidata ad una resident band di undici elementi, e ancora, ballo, filmati e “mise en scène”. Enrico Brignano è accompagnato dalla presenza fissa di Flora Canto, compagna dell’attore. Accanto a loro per aiutarli nella corsa contro il tempo del programma nella seconda puntata di martedì 29 settembre ci saranno come ospiti le attrici Paola Minaccioni e Tosca D’Aquino.

Oltre alla satira e alla comicità di Enrico Brignano, protagonista è la musica, suonata e ballata, che tiene il ritmo al conduttore e lo accompagna nella sua corsa contro i minuti che passano con una Resident band sempre presente in studio e dei danzatori e performers pronti a dare vita a originali momenti artistici.

Streaming e tv

Dove vedere Un’ora sola vi vorrei in tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – 29 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai comodamente da pc, tablet e smartphone.

