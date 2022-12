Un Natale a 5 stelle: trama, cast e streaming del film

Stasera, venerdì 23 dicembre 2022, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda Un Natale a 5 stelle, film del 2018 diretto da Marco Risi. Prodotto e distribuito da Netflix, è stato distribuito in tutto il mondo il 7 dicembre 2018. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il Presidente del Consiglio Franco Rispoli, un ex commercialista che ha truccato il curriculum, essendo prossime le festività natalizie si reca in missione ufficiale a Budapest assieme al fedelissimo portaborse Walter Bianchini – ex comunista nostalgico migrato all’opposto schieramento politico pur di non perdere il proprio posto di lavoro – per rinforzare ulteriormente i rapporti tra Italia e Ungheria. Alla trasferta in terra magiara prende parte anche una delegata dell’opposizione, l’onorevole Giulia Rossi, la quale ha una relazione extraconiugale proprio con il premier: la tresca rischia di uscire allo scoperto a causa di un inviato de Le Iene, Mariano Tozzi, il quale, vestito da Babbo Natale, cerca di coglierli in flagrante per realizzare lo scoop che farebbe inevitabilmente cadere il governo.

A causa di una finestra difettosa della stanza dove si trovano i due, però, l’inviato viene colpito in testa dalla medesima e sviene, con i protagonisti che lo credono morto. A questo punto si creano diverse dinamiche che portano Roberto – marito geloso dell’onorevole giunto sul posto perché pieno di sospetti – a credere che ella lo tradisca con Walter, con quest’ultimo che pur di salvare l’immagine del premier fa credere alla moglie del Presidente (giunta improvvisamente a Budapest per festeggiare il loro anniversario di nozze) di essere innamorato di lei, scatenando le ire di Berta, vecchia badante della madre di Walter e da sempre innamorata di lui.

Un Natale a 5 stelle: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Un Natale a 5 stelle, ma qual è il cast completo del film in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Massimo Ghini: Franco Rispoli

Ricky Memphis: Walter Bianchini

Martina Stella: Giulia Rossi

Paola Minaccioni: Marisa Rispoli

Andrea Osvárt: Berta Molnar

Riccardo Rossi: Mariano Tozzi

Massimo Ciavarro: Roberto

Biagio Izzo: Pasquale

Ralph Palka: direttore dell’albergo

Roberta Fiorentini: Mamma di Walter

Rocco Siffredi: se stesso

Streaming e tv

Dove vedere Un Natale a 5 stelle in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 23 dicembre 2022 – alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.