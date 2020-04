Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live: la scaletta del concerto tv, canzoni

Stasera, 28 aprile 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live, concerto tv del famoso tenore che vedrà al suo fianco tantissimi ospiti nazionali e internazionali con lo scopo di raccogliere fondi da destinare all’emergenza Coronavirus. Ma qual è la scaletta del concerto Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live? Di seguito tutte le informazioni.

Al momento la scaletta ufficiale di “Un nuovo giorno – Andrea Bocelli Live” non è stata resa nota. Di certo però nel corso del programma verranno riproposte alcune storiche esibizioni che il cantante di “Con te partirò” e “Il mare calmo della sera” ha tenuto in alcuni tra i più grandi tempi della musica in Italia. Andrà in scena un coinvolgente percorso musicale che unisce emozionanti arie liriche, brani immortali della tradizione melodica italiana e sonorità tipiche di oggi. Pochissimi artisti, infatti, sono capaci di prestarsi a interpretare più generi con la stessa bravura, ma Andrea Bocelli rientra sicuramente in questo novero.

Il tenore toscano probabilmente intonerà brani come la romanza “Nessun Dorma”, tratta dalla Turandot di Giacomo Puccini e resa indimenticabile da Luciano Pavarotti, e il “Va Pensiero” del Nabucco di Giuseppe Verdi. O, ancora, “La donna è mobile”, tratta dall’ultimo atto del Rigoletto, e “Libiamo ne’ lieti calici”, il valzer della Traviata, “Che gelida manina”, tratta da La Bohème e il “Te Deum” della Tosca, entrambi composti da Puccini. Ma anche brani attuali, più pop.

Streaming e tv: dove vedere Un giorno nuovo

Dove vedere “Un giorno nuovo – Andrea Bocelli Live” in tv e streaming? L’evento, come detto, andrà in onda oggi – martedì 28 aprile 2020 – dalle ore 21,35 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

