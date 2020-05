Perché è sparito il processo Lollobrigida dal sito di Rai Play?

Il primo episodio della nuova stagione di Un Giorno in Pretura andato in onda domenica 3 maggio è stato dedicato al processo per la storia del matrimonio di Gina Lollobrigida con l’imprenditore spagnolo Francisco Javier Rigau, accusato di avere sposato l’attrice per il suo patrimonio.

Per chi se lo fosse perso, Un Giorno in Pretura il giorno successivo alla messa in onda, carica sempre le puntate sulla piattaforma di Rai Play. Ma il processo che vede al centro la diva 92enne non c’è, è sparito dal sito.

Sulla pagina Facebook ufficiale del programma di Rai 3 è stato pubblicato il post dell’episodio “Gina Lollobrigida: Una diva da sposare”. “La puntata è disponibile su RaiPlay. Ecco il link per rivederla”, recita il copy del post. Ma cliccando il link che conduce al sito di Rai Play l’episodio non appare.

La schermata che appare (vedi foto) indica che il contenuto non è disponibile. Sotto il post sono tantissimi gli utenti che protestano e che si chiedono perché sia sparito proprio il processo di Gina Lollobrigida dal sito di Rai Play.

“Perché è stata tagliata la parte relativa al processo della Lollobrigida?”, scrive un fan. “Sono cinque volte che provo a vedere la puntata ma di Gina Lollogrigida nulla”, lamenta un altro. E ancora: “Manca la prima parte sulla Lollobrigida!!! É rimasta solo la foto di copertina, poi inizia direttamente dalla seconda parte!!!”; “Avevo iniziato la riproduzione ma ho dovuto interrompere e ho visto che la puntata è stata tagliata! Come mai? La rimetterete intera?”.

Perché su Rai Play non c’è la puntata di Un Giorno in Pretura sul processo di Gina Lollobrigida?

L’ufficio stampa di Rai 3 a noi di TPI chiarisce che l’autorizzazione per la messa in onda del processo di Gina Lollobrigida era valida solo per la trasmissione in tv e che i diritti non comprendevano la pubblicazione sui Rai Play.

