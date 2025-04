Un giorno in pretura: anticipazioni e streaming oggi, 8 aprile

Questa sera, martedì 8 aprile 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Un giorno in Pretura, programma tv di genere documentaristico-criminologico ideato da Roberta Petrelluzzi. È la terza trasmissione più longeva della terza rete Rai dopo il TG3 e Geo. La trasmissione è l’evoluzione del programma In pretura, andato in onda sempre su Rai 3 dal 1985 al 1987. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Il 7 agosto 2019, un colpo di pistola rompe il silenzio di un tranquillo pomeriggio al Parco degli Acquedotti. Un assassino si allontana indisturbato, vestito da jogger, sotto gli sguardi di numerosi testimoni. A terra giace Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolik, un noto capo ultrà laziale di estrema destra con importanti legami nel narcotraffico romano. Le indagini si rivelano subito estremamente complesse. Nessuno sembra sapere nulla, e nessuno è disposto a parlare. Oggi, l’unico accusato è un argentino di 55 anni, noto come Raul Calderon. A denunciarlo come il killer di Diabolik è la sua ex compagna, madre di sua figlia. Calderon rischia l’ergastolo.

Streaming e tv

Dove vedere Un giorno in pretura in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – martedì 8 aprile 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.