Un figlio di nome Erasmus: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 12 ottobre 2020, su Sky Cinema 1 va in onda Un figlio di nome Erasmus, film del 2020 diretto da Alberto Ferrari con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ascanio, Jacopo, Enrico e Pietro sono quattro amici che hanno condiviso numerose avventure in gioventù, tra cui un progetto Erasmus in Portogallo. Dopo vent’anni i quattro hanno preso strade completamente diverse, ma una tragica notizia li riunisce: la donna che hanno amato da giovani durante quell’esperienza all’estero è venuta a mancare. Il gruppo si mette in viaggio per i funerali a Lisbona, ignari che la loro vecchia fiamma ha lasciato in eredità un figlio, ormai ventenne, che dovranno trovare e sottoporre al test del DNA per sapere tutta la verità. Nel frattempo, i quattro amici hanno così l’occasione per ritrovarsi e riflettere sulle occasioni che la vita offre.

Un figlio chiamato Erasmus: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Un figlio chiamato Erasmus, ma qual è il cast completo del film? Di seguito gli attori con i rispettivi ruoli:

Luca Bizzarri: Ascanio

Paolo Kessisoglu: Jacopo

Daniele Liotti: Enrico

Ricky Memphis: Pietro

Carol Alt: Alexandra

Valentina Corti: Diletta

Filipa Pinto: Alice

Roby Facchinetti: sé stesso

Gabriele Carbotti: Wedding Planner

Streaming e tv

Dove vedere Un figlio chiamato Erasmus in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – lunedì 12 ottobre 2020 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 (canale satellitare a pagamento). Per gli abbonati Sky sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma (esiste anche l’app) SkyGo che permette di seguire i programmi Sky da pc, tablet e smartphone.

