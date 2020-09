Un’estate in Provenza: trama, cast e streaming del film

Questa sera, giovedì 17 settembre 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Un’estate in Provenza, film del 2014 diretto da Rose Bosch con Jean Reno e Anna Galiena. Ma qual è la trama? Di cosa parla? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Léa, Adrien ed il fratellino Théo, nato sordo, vanno per le vacanze estive in Provenza nella fattoria del nonno Paul (Jean Reno), che non hanno mai incontrato a causa di una rottura con la loro madre avvenuta quando era giovanissima. Oltretutto la nonna Irene (Anna Galiena) non ha avvisato il marito del loro arrivo, e perciò alla stazione di Avignone avviene in una situazione di imbarazzo e gelo affettivo. Le vacanze sono forzate perché il padre dei ragazzi, poco prima della partenza, aveva loro comunicato che intende divorziare dalla loro madre, che nel frattempo, in piena crisi esistenziale, si è trasferita a Montréal per uno stage di specializzazione. Di primo acchito, la casa dei nonni appare a ragazzi inospitale e selvaggia. L’unico simpatico è il cane meticcio di nome Goa. Non c’è campo per i telefonini. Ma a poco a poco il clima affettivo si rasserena, tanto che finalmente il nonno mette il wi-fi ed Adrien, a sua insaputa, crea un profilo su Facebook per il nonno grazie al quale si rifanno vivi i suoi amici del periodo New Age della sua gioventù girovaga quando si recò in India a Goa, per la cremazione del suo fratello che lì era morto e dove ha conosciuto Irene, al tempo fidanzata proprio del fratello.

Un’estate in Provenza: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Un’estate in Provenza, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jean Reno: Paul

Anna Galiena: Irène

Chloé Jouannet: Léa

Hugo Dessioux: Adrien

Aure Atika: Magali

Lukas Pelissier: Théo

Tom Leeb: Tiago

Hugues Aufray: Élie

Charlotte De Turckheim: Laurette

Raphaëlle Agogué: Émilie

Jean-Michel Noirey: Jean-Mi

Streaming e tv

Dove vedere Un’estate in Provenza in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 17 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Nero a metà 2: cosa succederà nella prossima puntata, le anticipazioni Chi è Hell Raton, il nuovo giudice di X Factor 2020: età, fidanzata, canzoni Chi vuol essere milionario 2020: quante puntate, durata e quando finisce