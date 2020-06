Un’estate da ricordare: trama e cast del film in onda su Tv8

Questa sera, giovedì 18 giugno 2020, alle ore 21,30 su Tv8 va in onda Un’estate da ricordare, film (commedia sentimentale) del 2018, diretto da Martin Wood, con Catherine Bell e Cameron Mathison. Ma di cosa parla? Qual è la trama? E il cast completo del film Un’estate al mare? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia Jessica Martin (Catherine Bell), un medico del Riverside Hospital di Portland, che nonostante ami follemente il suo lavoro, non sopporta le estenuanti ore a settimana, che la tengono lontana dalla sua famiglia, in particolare dalla figlia Ava. Per legarsi di più alla ragazza, Jessica decide di organizzare una vacanza alle Isole Figi, dove ha incontrato per la prima volta il suo defunto marito. Mentre sono in corso i preparativi per la partenza, il medico scopre che potrebbe ricevere una promozione prestigiosa, ma questa possibilità non la rende molto più entusiasta, perché aumenterebbe il suo orario di lavoro.

Giunta nel resort, Jessica s’imbatte in un altro ospite della struttura, il chirurgo Trevor Copeland (Paul O’Brien), una vecchia conoscenza incontrata durante una conferenza di medicina. Ma questo non è l’unico uomo che cercherà di conquistarla nel corso di questa piacevole vacanza, infatti anche Will (Cameron Mathison), il proprietario del resort, sembra molto interessato a lei. Mentre trascorrono i giorni, Jessica riflette sulla sua vita e su quella di Ava, ma in particolare la donna si chiede quale possa essere la scelta migliore per lei dal punto di vista personale e soprattutto professionale. Passeggiando tra le spiagge delle Isole Figi, dove un tempo sognava di vivere con suo marito, Jessica inizia a credere che potrebbe essere proprio quel magico posto a darle la risposta che cerca…

Cast

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast completo di Un’estate da ricordare in onda su Tv8 (qui lo streaming)? Di seguito tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Catherine Bell (Jessica Martin)

Cameron Mathison (Will)

Samantha MacGillivray (Ava Martin)

Paul O’Brien (Trevor Copeland)

Kirk Torrance (Danny)

Karen Pang (Lani)

Sarah Thamin (Meli)

Simone Annan (Karen)

Jon Prasida (Peter)

Matt Young (Dr. Bailey)

Potrebbero interessarti New Amsterdam, trama e cast della puntata di stasera: le anticipazioni New Amsterdam, cos’è successo nella puntata precedente: il riassunto Chernobyl, la storia vera dietro la serie tv: il disastro del 26 aprile 1986