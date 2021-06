Un’estate ai Caraibi: trama, cast e streaming del film

Stasera, 6 giugno 2021, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Un’estate ai Caraibi, film commedia del 2009 diretto da Carlo Vanzina. Il film non è un sequel di Un’estate al mare ma un film che rientra nel filone iniziato con quel film ovvero il cine-cocomero, nonostante ci siano diversi attori della pellicola precedente. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la avventure/disavventure di diversi personaggi. Eccoli:

Antigua, Caraibi. Alberto è un romano oberato di debiti ed inseguito dai creditori, che dopo aver mollato tutto è sparito ai Caraibi dove per vivere fa piccole truffe ai danni dei turisti di passaggio. Il suo compare è Morgan, un bambino di colore, orfano. Il bimbo ha spedito lettere in Italia per farsi adottare a distanza.

Pavia. Roberto è un bancario, single e ipocondriaco. Ogni tre mesi va in ospedale, dal suo amico medico Giacomo a farsi le analisi. Una lastra ai polmoni segna la sua condanna: Giacomo gli diagnostica appena due mesi di vita. Ma in ospedale hanno commesso un errore: la sua lastra è stata scambiata e Giacomo si precipita a chiamare l’amico per dargli la bella notizia. Ma Roberto in casa non c’è perché è ad Antigua, ai Caraibi. Si è licenziato dalla banca e ha anche portato via dei soldi dalla cassaforte. Ha affittato la suite presidenziale nel più bell’albergo dell’isola. Pasteggia a champagne.

Napoli. Vincenzo Campora è un dentista, sposato con una donna gelosissima che non lo perde mai d’occhio. E ha ragione, perché Vincenzo ha un’amante, la bellissima Anna, sua ex infermiera nello studio medico dentistico. Alla vigilia di un viaggio per un congresso dentistico, dove Vincenzo sarebbe stato accompagnato dalla moglie, la “signora” scivola sulla cera del pavimento di casa e si frattura una gamba, non potendo più partire. Vincenzo fa buon viso a cattivo gioco, infatti non parte nemmeno lui per il congresso, ma ne approfitta per fare una vacanza con Anna ai Caraibi…

Roma. Angelo Cerioni fa l’autista per un ricco e cafone palazzinaro, Remo Santucci: in realtà, più che l’autista, Angelo è lo schiavo di Remo. Il giorno prima di andare in ferie, Remo gli comunica che dovrà rinunciare alle sue vacanze per accompagnarlo ai Caraibi dove ha comprato un villone. Angelo parte e ne subisce così tante fino a che, toccato il fondo, riesce a reagire.

Livorno. Max fa il dj in coppia con il suo amico Tommy. Max è fidanzato con Laura, una giovane e bellissima commessa. Disperato quando Laura lo lascia per un altro, piomba in una profonda depressione e con la morte nel cuore compra un biglietto last minute per i Caraibi. Ma una mattina, in spiaggia vede proprio Laura insieme al suo nuovo fidanzato che è Tommy, il suo migliore amico!

Un’estate ai Caraibi: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Un’estate ai Caraibi, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Enrico Brignano: Angelo Cerioni

Carlo Buccirosso: Roberto

Biagio Izzo: Vincenzo Acampora

Martina Stella: Laura

Enrico Bertolino: Giacomo

Alena Šeredová: Anna

Paolo Conticini: Tommy

Paolo Ruffini: Max

Sascha Zacharias: Britt Ikea

Jayde Nicole: Jennifer

Maurizio Mattioli: Remo Santucci

Gigi Proietti: Alberto

Reuben Lee: Morgan

Maurizio Antonini: Silvio Berlusconi

Isabelle Adriani: moglie di Giacomo

Edelweiss: Natascha

Teresa Del Vecchio: Gerarda Acampora

Camilla Sjoberg: Eva

Streaming e tv

Dove vedere Un’estate ai Caraibi in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – domenica 6 giugno 2021 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.