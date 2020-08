Un’estate a Salamanca: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 18 agosto 2020, in seconda serata – ore 23,15 – va in onda la commedia romantica “Un’estate a Salamanca”. Tra gli interpreti, Susan Hoecke, Patricia Aulitzky, Fernando Corral, Manuel Cortez. Ma qual è la trama? E il cast? Vediamo insieme tutte le informazioni sul film in onda stasera in tv nel dettaglio.

Trama

Nicole porta la sorella Rike a fare una vacanza a sorpresa, in stile “volonturismo”. Rike, che sperava, invece, di passare giornate spensierate a bordo piscina, cerca immediatamente di lasciare Salamanca. Poi, complici una compagnia davvero speciale e un progetto importante, Rike decide di rimboccarsi le maniche e di lavorare ancora più duramente di tutti. Fra nuove amicizie, rivelazioni dolorose, dolcissimi segreti e un nuovo amore che sembra affacciarsi timidamente, le due sorelle faranno la vacanza più importante della loro vita.

Un’estate a Salamanca: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Un’estate a Salamanca, ma qual è il cast del film? Ecco l’elenco degli attori:

Susan Hoecke

Patricia Aulitzky

Fernando Corral

Manuel Cortez

Adolfo Assor

Dagmar Sachse

Katahrina Zapatka

Mirza Sakic

Streaming e tv

Dove vedere Un’estate a Salamanca in tv e live streaming? Il film va in onda oggi, 18 agosto 2020, in seconda serata su Rai 1 alle ore 23,15. Sarà possibile seguire la commedia anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social) RaiPlay.it.

