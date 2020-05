Un, due, tre… Fiorella, il meglio di: ospiti e anticipazioni show della Mannoia

Oggi, sabato 2 maggio 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Un, due, tre… Fiorella!, show della Mannoia già trasmesso dalla Rai nel 2017, riproposto oggi vista l’emergenza Coronavirus che ha colpito anche la macchina dello spettacolo. “Sabato 2 maggio, in prima serata su Rai 1, andrà in onda il meglio di “Un, due, tre…Fiorella”, rivivrò di nuovo quelle emozioni e le condividerò con voi”, l’annuncio di Fiorella Mannoia su Twitter. Ma di cosa si tratta? Quali saranno gli ospiti di Un, due, tre… Fiorella!? Di seguito tutte le informazioni sullo show.

Anticipazioni e ospiti

Un, due, tre… Fiorella! è stato un varietà musicale televisivo italiano in onda in prima serata su Rai 1 per due puntate il 16 e 23 settembre 2017, con la conduzione di Fiorella Mannoia e la partecipazione del rapper Clementino. Il meglio di Un, due, tre… Fiorella! è stato trasmesso nel pomeriggio di domenica 24 settembre 2017, sempre su Rai 1 e in replica oggi, 2 maggio 2020, alle ore 21,20.

Quali sono gli ospiti di Fiorella Mannoia in Un, due, tre… Fiorella!? Sono stati tantissimi gli ospiti dello show nelle due puntate andate in onda nel 2017. Non tutti però faranno parte del “meglio di” che verrà trasmesso stasera. Di sicuro però gli ospiti saranno alcuni tra questi: Giorgio Panariello, Sabrina Ferilli, Luca Barbarossa, Gianni Morandi, Alberto Angela, Marco Giallini, Luciano Ligabue, Antonella Clerici, Federica Pellegrini, Max Gazzè, Fanfara Tirana, Fabrizio Frizzi, Enrico Ruggeri, Alex Zanardi, Ivano Fossati, Alessandra Amoroso, Ambra Angiolini, Carlo Conti, Loredana Bertè, Elisa, Emma, Francesco Giorgino, Niccolò Fabi, Edoardo Leo, Mika, Gianna Nannini, Paola Turci e Ornella Vanoni.

Fiorella Mannoia duetterà con i vari ospiti, ci scambierà delle battute e tanto altro. Ad esempio parlerà con l’amica Sabrina Ferilli: “Fiorella, non è da te: sei troppo conformista. Sempre le solite formule di rito: sei bellissima, straordinaria, sono felice di vederti…”. Poi l’attrice gli farà pesare il fatto di non aver mai vinto Sanremo. “Io, invece, ho un Oscar”, si vanta. Tecnicamente, l’Oscar non è il suo, ma nessuno glielo fa notare. “Ma tu non eri mia amica?”, chiede la Mannoia. “Sì, e in quanto amica, mi sento in dovere di dirtele queste cose”. Difficile dire quale sia il senso di questo sketch. Poi l’immancabile siparietto musicale. Ma la musica non cambia: “Li fiori che c’ho io nel camerino/tu non li vedi manco… si vai a Sanremo”. E ancora: “Chi sia meglio tra mora e rossa/facciamolo di’ a Barbarossa”. Ed ecco che entra in scena proprio Barbarossa, che chiosa: “Si me sbilancio qui finisce male/o vado al campo santo/o all’ospedale”

Un, due, tre… Fiorella in tv e streaming: dove vedere lo show

Dove vedere Un, due, tre… Fiorella in tv e live streaming? Lo show della Mannoia sarà trasmesso in replica questa sera, sabato 2 maggio 2020, alle ore 21,20 circa su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) RaiPlay.it.

