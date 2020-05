Un covo di vipere in tv e streaming: dove vedere Il Commissario Montalbano

Questa sera, lunedì 25 maggio 2020, su Rai 1 torna l’appuntamento con Il Commissario Montalbano: ad andare in onda in replica, dalle ore 21,25 è Un covo di vipere, episodio trasmesso per la prima volta dalla rete ammiraglia di Viale Mazzini nel 2017. Il pubblico di Rai 1, affezionatissimo alla serie tv che vede come protagonista Luca Zingaretti nei panni del celebre Salvo Montalbano, potrà dunque gustare nuovamente questa puntata che vede il poliziotto di Vigata risolvere un caso molto intricato. Ma dove vedere Un covo di vipere in diretta tv o in streaming? Vediamolo insieme.

Un covo di vipere in tv e streaming: dove vedere l’episodio

Dove vedere Un covo di vipere, episodio de Il Commissario Montalbano? Il film va in onda questa sera – lunedì 25 maggio 2020 – in prima serata su Rai 1 alle ore 21,25. Il canale della rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 501 per la versione HD. Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv. Chi vorrà recuperare in un secondo momento il film potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand. Buona visione!

