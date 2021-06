Un conto da regolare: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 1 giugno 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Un conto da regolare, film del 2019 diretto da Shawn Ku con protagonista Nicolas Cage. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Regolamento di conti per Nicolas Cage in un thriller con Benjamin Bratt. Dopo 19 anni passati in prigione per un crimine non commesso, un ex sicario ottiene la libertà a causa delle sue gravi condizioni di salute e ha intenzione di vendicarsi contro coloro che lo hanno incastrato.

Un conto da regolare: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Un conto da regolare, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Nicolas Cage

Benjiamin Bratt

Noah Le Gros

Mohamed Karim

Karolina Wydra

Ian Tracey

Nicole Munoz

Carmel Amit

Linda Ko

Sean Owen Roberts

Streaming e tv

Dove vedere Un conto da regolare in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 1 giugno 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.