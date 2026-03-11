Un amore a 5 stelle: trama, cast e streaming del film su Rai 1

Questa sera, mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Un amore a 5 stelle (Maid in Manhattan), film commedia romantica del 2002 diretto da Wayne Wang. Basato su un soggetto di John Hughes, accreditato come Edmond Dantès. La colonna sonora è composta da Alan Silvestri. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Marisa Ventura, una madre single che alleva il figlio Ty di 10 anni, lavora come domestica al Beresford Hotel nel cuore di Manhattan. Quando non è a scuola, Ty trascorre del tempo con i compagni di lavoro dell’hotel di Marisa, che pensano che possa essere promossa alla direzione. Mentre Marisa e la sua collega Stephanie stanno pulendo la stanza della socialite Caroline Lane, Stephanie convince Marisa a provare un cappotto Dolce & Gabbana. Lane aveva precedentemente chiesto che fosse restituito al negozio e Stephanie sostiene che “tecnicamente” non appartiene a nessuno al momento. Altrove nell’hotel, Ty fa amicizia con l’ospite dell’hotel e candidato senatoriale Christopher “Chris” Marshall, che Ty scopre di avere un interesse per Richard Nixon, oggetto della sua presentazione scolastica. Ty vuole andare con Chris a portare a spasso il suo cane e la coppia va nella stanza di Caroline per chiedere il permesso a Marisa. Chris incontra Marisa, che indossa il cappotto firmato, e ne rimane subito colpito. Presume che lei sia Caroline. Il trio trascorre del tempo insieme al parco. Sebbene Marisa e Chris siano attratti l’uno dall’altro, Marisa è terrorizzata dal fatto che la direzione scopra lo stratagemma e si impegna a evitare Chris in seguito.

Un amore a 5 stelle: il cast

Abbiamo visto la trama di Un amore a 5 stelle, ma qual è il cast completo del film su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jennifer Lopez: Marisa Ventura

Ralph Fiennes: Chris Marshall

Natasha Richardson: Caroline Lane

Stanley Tucci: Jerry Siegel

Tyler Posey: Ty Ventura

Frances Conroy: Paula Burns

Chris Eigeman: John Bextrum

Amy Sedaris: Rachel Hoffman

Amber Gristak: Autograph Girl

Marissa Matrone: Stephanie Kehoe

Priscilla Lopez: Veronica Ventura

Bob Hoskins: Lionel Bloch

Lisa Roberts Gillan: Cora

Maddie Corman: Leezette

Sharon Wilkins: Clarice

Streaming e tv

Dove vedere Un amore a 5 stelle in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 11 marzo 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.