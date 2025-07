Un altro ferragosto: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 12 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Un altro ferragosto, film italiano del 2024 diretto da Paolo Virzì. La pellicola funge da sequel del film Ferie d’agosto del 1996. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Ventotto anni dopo la loro estate insieme, i Molino e i Mazzalupi tornano a Ventotene per motivi diversi. Sandro è ormai morente e il figlio ventiseienne Altiero, imprenditore digitale sposato con un fotomodello, decide di invitare gli amici del padre a trascorrere un’ultima estate tutti insieme. Ma negli stessi giorni la cittadina ospita anche le nozze di Sabry Mazzalupi, diventata celebrità del web, che portano a Ventotene non solo la famiglia della donna, ma anche giornalisti, curiosi e arrampicatori sociali.

Un altro ferragosto: il cast

Abbiamo visto la trama di Un altro ferragosto, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Silvio Orlando: Sandro Molino

Sabrina Ferilli: Marisa

Christian De Sica: Pierluigi Nardi Masciulli

Laura Morante: Cecilia Sarcoli

Andrea Carpenzano: Altiero Molino

Vinicio Marchioni: Cesare Conocchia

Anna Ferraioli Ravel: Sabrina “Sabry” Mazzalupi

Emanuela Fanelli: Daniela

Gigio Alberti: Roberto

Paola Tiziana Cruciani: Luciana Mazzalupi

Silvio Vannucci: Mauro Santucci

Raffaella Lebboroni: Betta

Claudia Della Seta: Graziella

Agnese Claisse: Martina Santucci

Lele Vannoli: brigadiere Cozzolino

Milena Mancini: senatrice Ascione

Lorenzo Nohman: Tito

Patrizio Orsini: Javier

Maria Laura Rondanini: Maria Luisa Vitiello

Lorenzo Fantastichini: Massimo Mazzalupi

Chiara Sani: wedding planner

Lorenzo Saugo: Noah

Ema Stokholma: Gaia

Liliana Fiorelli: inviata TV

Fabrizio Ciavoni: Fabio

Emiliano Bianchi: Ivan

Rocco Papaleo: Pampiglione

Lorenzo Balducci: onorevole Corchiani

Michele Mariniello: Eugenio Colorni

Daniela Tusa: Camilla Ravera

Laura Rauch: Ursula Hirschmann

Alberto Basaluzzo: Sandro Pertini

Riccardo Sinibaldi: Altiero Spinelli

Marco Scalia: maestro Bologna

Palmira Cassetta: Noemi

Elia Primucci: Giorgio

Noah Vallone: Ruggiero Jr

Streaming e tv

Dove vedere Un altro ferragosto in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, sabato 12 luglio 2025, alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.