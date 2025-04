Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni del programma di Alberto Angela su Rai 1, 7 aprile 2025

Ulisse – Il piacere della scoperta è il programma condotto da Alberto Angela che torna con una puntata speciale su Rai 1. Appuntamento in prima serata questa sera, lunedì 7 aprile 2025, ore 21.30. Di seguito le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni e ospiti

Nel primo episodio racconterà la vita di Vincent van Gogh, il pittore che ha incantato il mondo con la luce e i colori delle sue opere. Un viaggio attraverso i luoghi che hanno ispirato i suoi quadri più celebri e hanno fatto da sfondo alla sua dolorosa vicenda umana. La puntata proverà a raccontare come sono nate le sue opere, il perché siano attraversate da pennellate energiche e ammantate da una luce inconfondibile. Chi era veramente van Gogh?

Si può esplorare una città attraverso una playlist di canzoni? Sì, se quella città è Londra. È qui arriverà “Ulisse, il piacere della scoperta”, lunedì 14 aprile, per raccontare i suoi luoghi più amati attraverso la musica. Dodici destinazioni nella capitale inglese per altrettante canzoni di artisti indimenticabili: dai Beatles a David Bowie, da Freddy Mercury a Amy Winehouse.

Successivamente Istanbul per ripercorrere la storia di Lucrezia Borgia. Nell’appassionante storia di Istambul, divisa tra Europa ed Asia, si muovono imperatori e sultani, basilisse e concubine, eunuchi e visir, e ciascuno lascia un’impronta più o meno duratura del suo passaggio nello skyline che si affaccia sul Corno d’Oro. Lucrezia Borgia, una delle donne più controverse del rinascimento: figlia di un Papa, sorella di uno spregiudicato condottiero e lei stessa abile politica e diplomatica. Cosa c’è di vero nella sua leggenda nera?

Streaming e tv

Potete seguire Ulisse – Il piacere della scoperta su Rai 1 questa sera, lunedì 7 aprile 2025, alle ore 21.30 con Alberto Angela.