Ufficiale e gentiluomo: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, martedì 22 dicembre 2020, va in onda su Rete 4 il film Ufficiale e gentiluomo, pellicola del 1982 diretta da Taylor Hackford e che ha lanciato nel grande cinema Richard Gere. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming Ufficiale e gentiluomo? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Zack Mayo (Richard Gere) è un adolescente irrequieto, figlio di un sergente maggiore della marina ubriacone e di una donna morta suicida. Cresciuto in un clima malsano, il ragazzo finisce per andare in giro per i porti del mondo entrando in contatto con le più infime situazioni umane. Dopo aver preso il diploma, Zack decide di iscriversi al corso per piloti militari di jet presso una rinomata accademia militare americana, nonostante lo scetticismo del padre sulle sue possibilità di farcela. Il corso di addestramento, effettivamente, si rivela più tosto del previsto.

Zack si scontra subito con la severità dell’istruttore, il sergente Foley (Louis Gossett Jr), intenzionato con la sua durezza a far emergere tutte le debolezze delle reclute, al fine di selezionare esclusivamente chi è all’altezza del ruolo da ricoprire. Il sergente prende di mira proprio Zack, anche se a fin di bene, sottoponendolo alle prove peggiori. Durante il corso Zack stringe un particolare rapporto di amicizia con Sid (David Keith), un giovane di estrazione borghese dell’Oklahoma, molto fragile psicologicamente, che lo aiuterà a superare l’esame di aerodinamica.

Nel tempo libero, secondo la trama di Ufficiale e gentiluomo, i due allievi conoscono due affascinanti ragazze del luogo, la bella e sincera Paula (Debra Winger) e l’ambiziosa Lynette (Lisa Blount), con le quali iniziano entrambi una relazione importante. Ma le cose stanno per mettersi male: Zack e Sid non sono ben visti da alcuni ragazzi del luogo e si trovano coinvolti in una rissa. Come se ciò non bastasse, Foley viene a sapere di una attività clandestina portata avanti da Zack e pretende il suo ritiro dal corso. Nel frattempo Sid, innamoratissimo dell’opportunista Lynette, si trova a fare i conti con la clamorosa ipocrisia della ragazza e pensa al suicidio.

Ufficiale e gentiluomo: cast

Tanti gli attori celebri nel cast del film, a cominciare da un giovane Richard Gere. Ecco tutti gli attori e i rispettivi personaggi:

Richard Gere: Zack Mayo

Debra Winger: Paula Pokrifki

Louis Gossett Jr.: sergente Emil Foley

David Keith: Sid Worley

Lisa Blount: Lynette Pomeroy

Lisa Eilbacher: Casey Seeger

Tony Plana: Emiliano Santos Della Serra

Harold Sylvester: Perryman

David Caruso: Topper Daniels

Robert Loggia: Byron Mayo

Victor French: Joe Pokrifiki

Grace Zabriskie: Esther Pokrifiki

Ron Hayes: Midshipman

Tommy Petersen: Zack da ragazzo

John Laughlin: Troy

Streaming e tv

Dove vedere Ufficiale e gentiluomo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 22 dicembre 2020 – intorno alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

