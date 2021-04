Scanzi, Rai, Mediaset: ultime notizie dal mondo della tv

“Scanzi? Non ne ho idea. La faccenda è nelle mani del comitato etico. La rete è esautorata”, spiega una fonte ai vertici di Rai Tre. Insomma, nessuno si sbilancia e ancora non è stata presa una decisione in merito alla prossima puntata di Cartabianca: Scanzi parteciperà o no?

Intanto chi festeggia a viale Mazzini è Sigfrido Ranucci con Report: il suo programma è tra i più visti dal pubblico e allora il direttore della rete, Franco Di Mare, ha deciso di mandarlo in onda per tutta l’estate. Saranno trasmesse 20 puntate, tra repliche e rimontaggi. Con buona pace di chi, magari su reti ben più grosse e importanti, ne teme la concorrenza.

Capitolo rinnovi: non solo Fabio Fazio, di cui abbiamo già parlato. Sono in scadenza anche i contratti di Carlo Conti e Amadeus. Come si muoverà a riguardo mamma Rai? Attenderà che ad occuparsene siano i prossimi vertici scelti dal Governo Draghi? Oppure no?

A quanto siamo in grado di anticipare, Maria Gianniti sarà il prossimo corrispondente Rai da Gerusalemme: andrà a sostituire Raffaele Genah.

Passando a Mediaset, come si chiamerà il nuovo programma del mercoledì sera in prima serata, quello condotto dal mitico Beppe Brindisi? Il nome, ufficialmente top secret, salvo ripensamenti dell’ultim’ora dovrebbe essere Zona Bianca. E ancora, per restare a Cologno Monzese, chi è quel noto vaticanista che sta cercando senza successo di bussare a Mediaset, dove però ha trovato solo porte chiuse?

