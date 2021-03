Rai, ora si parla del contratto di Fabio Fazio

Rai, tenetevi forte. A viale Mazzini non si parla d’altro: dal prossimo Cda si comincerà a discutere del rinnovo contrattuale di Fabio Fazio. E c’è già chi dice che sarebbe troppo, in tempo di Covid e di sacrifici per gli italiani, rinnovarlo alle precedenti condizioni…

Nei giorni scorsi vi avevamo riportato altre indiscrezioni da Viale Mazzini: Bianca Berlinguer potrebbe condurre martedì prossimo la puntata di Cartabianca da casa. È inoltre arrivata una conferma rispetto a quanto avevamo anticipato giorni fa sulla chiusura della trasmissione condotta da Roberto Vicaretti e Francesca Romana Elisei, visti i bassissimi ascolti.

