Tutto tutto niente niente: trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 5 novembre 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Tutto tutto niente niente, film del 2012 diretto da Giulio Manfredonia. Il protagonista è Antonio Albanese, che veste i panni del suo personaggio Cetto La Qualunque e contemporaneamente quelli di altri due suoi personaggi: Rodolfo Favaretto e Frengo Stoppato. Da segnalare la piccola parte ricoperta da Paolo Villaggio al suo ultimo film. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Cetto La Qualunque e il suo consiglio comunale vengono arrestati, ma in carcere l’omertoso ex sindaco non fa alcun nome guadagnandosi così la riconoscenza del potente Sottosegretario. Questi decide di sostituire alcuni parlamentari misteriosamente uccisi proprio con Cetto e altri due personaggi: Rodolfo Favaretto e Frengo Stoppato. Il primo è un separatista veneto razzista che sfrutta i clandestini che fa entrare in Italia come esercito personale in vista della secessione morbida verso l’Austria e in generale come vera e propria forza lavoro, ma viene arrestato proprio per il tentato occultamento del cadavere di un clandestino che lui credeva morto “sul lavoro”; il secondo è invece un consumatore di marijuana pugliese che torna in Italia dal suo villaggio[non chiaro] perché ingannato dalla madre (che gli fa credere di essere in punto di morte per riaverlo a casa e farlo diventare beato da vivo) e che poi viene arrestato proprio per spaccio di cannabis. I tre, una volta liberi grazie all’immunità parlamentare, si trasferiscono a Roma, ma col tempo combinano un disastro dietro l’altro…

Tutto tutto niente niente: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Tutto tutto niente niente, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Antonio Albanese: Cetto La Qualunque/Rodolfo Favaretto/Frengo Stoppato

Fabrizio Bentivoglio: sottosegretario

Lunetta Savino: madre di Frengo

Massimo Cagnina: geometra

Luigi Maria Burruano: Carmine (imprenditore amico di Cetto)

Fabrizio Romano: giornalista Cik Cik

Maximilian Dirr: vescovo

Lorenza Indovina: Carmen La Qualunque

Alfonso Postiglione: ragioniere

Federico Torre: avvocato di Cetto

Paolo Villaggio: presidente del Consiglio

Nicola Rignanese: Pino

Clizia Fornasier: escort

Vito: muto

Davide Giordano: Melo La Qualunque

Manuela Ungaro: Gianna Favaretto

Pierantonio Novara: Fredo

Viviana Strambelli: Maria Assunta Maddalena

Alessandra Sarno: zia di Frengo

Angelique Cavallari: Chantalle

Maria Rosaria Russo: assistente sottosegretario

Teco Celio: vescovo

Roberto Messini: teologo

Francesca Nerozzi: suor Daniela

Vittoria Schisano: donna trans

Streaming e tv

Dove vedere Tutto tutto niente niente in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 5 novembre 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite SkyGo.