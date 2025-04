Tutto quello che ho: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata

Questa sera, martedì 22 aprile 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Tutto quello che ho, serie tv (che originariamente doveva chiamarsi “Solo una madre”) diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca con Vanessa Incontrada come protagonista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Lavinia non si fida più delle modalità di indagine della polizia e decide di trovare da sola il vero colpevole della morte di Camilla; si impegna quindi per scagionare Kevin, entrando in conflitto con lo studio legale per il quale lavora, ma soprattutto con il marito Matteo. Le sue ricerche mettono in luce delle incoerenze di comportamento di diverse persone che frequentavano la figlia, come l’amica Valentina o l’ex fidanzato. Tutti sembrano avere qualcosa da nascondere. Anche Matteo prosegue le sue indagini, che si focalizzano su un giro di prostituzione.

Tutto quello che ho: il cast

Abbiamo visto la trama della terza puntata di Tutto quello che ho, ma qual è il cast completo della serie tv? La protagonista è Vanessa Incontrada, che interpreta Lavinia Santovito, un avvocato di successo. Capace di conciliare lavoro e famiglia, è una moglie premurosa e un’attenta madre di due figli. Marco Bonini è Matteo Santovito, un poliziotto sposato con Lavinia. Già protagonista di film e serie tv, in questa fiction interpreta un uomo buono, sempre disponibile ad aiutare e ascoltare gli altri. Camilla è interpretata dalla giovane attrice Margherita Attorre, mentre Roberto, il fratello minore di Camilla, è interpretato da Edoardo Miulli.

Ibrahima Gueye interpreta Kevin, ragazzo di origini nigeriane segnato dall’incontro con Camilla. Osas Imafidon è Fatimah, la madre di Kevin. Alex Lorenzin veste i panni di Flavio Costa, collega nello studio legale, molto vicino a Lavinia. Alessia Giuliani è Claudia, collega di Matteo e grande amica di tutta la famiglia Santovito. Antonella Attili è Vittoria Cassarà, la PM che si occupa delle indagini sulla scomparsa di Camilla. Gianfranco Gallo è Ascenzio, il compagno di cella di Kevin.