Tutto quello che ho: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, mercoledì 16 aprile 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Tutto quello che ho, serie tv (che originariamente doveva chiamarsi “Solo una madre”) diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca con Vanessa Incontrada come protagonista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

I genitori di Camilla procedono nelle indagini su binari opposti: Lavinia prende una strada più emozionale, cercando di comprendere il rapporto tra sua figlia e Kevin, avvicinandosi al mondo del ragazzo senza pregiudizi, anche a costo di tradire la fiducia del marito. Infatti, è convinta che il campo d’indagine si debba aprire e non chiudere, ma ancora troppi elementi le sfuggono. Matteo, invece, insiste su Kevin, non crede alla favola di Romeo e Giulietta e cerca il modo di incastrare il ragazzo. Quando Lavinia intuisce che qualcosa davvero non torna, prende una decisione tanto inaspettata quanto sconvolgente.

Tutto quello che ho: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Tutto quello che ho, ma qual è il cast completo della serie tv? La protagonista è Vanessa Incontrada, che interpreta Lavinia Santovito, un avvocato di successo. Capace di conciliare lavoro e famiglia, è una moglie premurosa e un’attenta madre di due figli. Marco Bonini è Matteo Santovito, un poliziotto sposato con Lavinia. Già protagonista di film e serie tv, in questa fiction interpreta un uomo buono, sempre disponibile ad aiutare e ascoltare gli altri. Camilla è interpretata dalla giovane attrice Margherita Attorre, mentre Roberto, il fratello minore di Camilla, è interpretato da Edoardo Miulli.

Ibrahima Gueye interpreta Kevin, ragazzo di origini nigeriane segnato dall’incontro con Camilla. Osas Imafidon è Fatimah, la madre di Kevin. Alex Lorenzin veste i panni di Flavio Costa, collega nello studio legale, molto vicino a Lavinia. Alessia Giuliani è Claudia, collega di Matteo e grande amica di tutta la famiglia Santovito. Antonella Attili è Vittoria Cassarà, la PM che si occupa delle indagini sulla scomparsa di Camilla. Gianfranco Gallo è Ascenzio, il compagno di cella di Kevin.