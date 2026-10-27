Tutto l’amore che resta: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata
Tutto l’amore che resta: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata
Questa sera, martedì 27 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Tutto l’amore che resta, serie tv – adattamento italiano della produzione francese “Lycée Toulouse-Lautrec” – con Raoul Bova nei panni del preside di un istituto scolastico inclusivo. La serie racconta la storia di Vittoria, una diciassettenne cresciuta in un ambiente privilegiato della Capitale che si trova improvvisamente a cambiare vita dopo la decisione della madre di iscrivere il fratello Matteo, ragazzo autistico, al Liceo Hellen Keller. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Il preside Stefano vede crollare le sue certezze su cui ha fondato la sua amata scuola, ritrovandosi isolato e professionalmente sotto accusa. Mentre le pressioni istituzionali e un inaspettato tradimento minacciano di allontanarlo per sempre dalla sua “creatura”, i ragazzi decidono di infrangere le regole per un’ultima, disperata impresa in nome dell’amicizia. Questo viaggio catartico insegnerà a tutti il vero valore dell’amore e del tempo che ci è concesso. Ispirato dal coraggio dei suoi alunni e confortato dall’arrivo di suo figlio a scuola, Stefano affronterà il proprio destino a testa alta, mentre Vittoria si prepara a compiere la scelta più difficile per abbracciare la verità.
Cast
Abbiamo visto la trama della quinta puntata di Tutto l’amore che resta, ma qual è il cast della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori che hanno preso parte alla fiction:
- Raoul Bova
- Giulia Bevilacqua
- Gloria Harvey
- Francesco Leo
- Anna Favella
- Adriana Savarese
- Fiorenza Pieri
- Federica Pagliaroli
- Chiara Bordi
Streaming e diretta tv
Dove vedere Tutto l’amore che resta in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera, martedì 27 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.