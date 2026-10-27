Tutto l’amore che resta: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata

Questa sera, martedì 27 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quinta puntata di Tutto l’amore che resta, serie tv – adattamento italiano della produzione francese “Lycée Toulouse-Lautrec” – con Raoul Bova nei panni del preside di un istituto scolastico inclusivo. La serie racconta la storia di Vittoria, una diciassettenne cresciuta in un ambiente privilegiato della Capitale che si trova improvvisamente a cambiare vita dopo la decisione della madre di iscrivere il fratello Matteo, ragazzo autistico, al Liceo Hellen Keller. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il preside Stefano vede crollare le sue certezze su cui ha fondato la sua amata scuola, ritrovandosi isolato e professionalmente sotto accusa. Mentre le pressioni istituzionali e un inaspettato tradimento minacciano di allontanarlo per sempre dalla sua “creatura”, i ragazzi decidono di infrangere le regole per un’ultima, disperata impresa in nome dell’amicizia. Questo viaggio catartico insegnerà a tutti il vero valore dell’amore e del tempo che ci è concesso. Ispirato dal coraggio dei suoi alunni e confortato dall’arrivo di suo figlio a scuola, Stefano affronterà il proprio destino a testa alta, mentre Vittoria si prepara a compiere la scelta più difficile per abbracciare la verità.

Cast

Abbiamo visto la trama della quinta puntata di Tutto l’amore che resta, ma qual è il cast della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori che hanno preso parte alla fiction:

Raoul Bova

Giulia Bevilacqua

Gloria Harvey

Francesco Leo

Anna Favella

Adriana Savarese

Fiorenza Pieri

Federica Pagliaroli

Chiara Bordi

Streaming e diretta tv

Dove vedere Tutto l’amore che resta in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda stasera, martedì 27 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.