Verità nascoste: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 27 ottobre 2026

Questa sera, martedì 27 ottobre 2026, alle ore 21,30 su Rete 4 va in onda Verità nascoste, programma che parla di casi di cronaca e delitti irrisolti sotto la guida di Milo Infante. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Al centro della puntata, un ritratto di Youssef Siher, il trentenne ritenuto dagli investigatori la mente del Movimento 17 ottobre, con un approfondimento sulla sua storia, sul suo coinvolgimento nelle proteste pro-Pal e sulle mobilitazioni organizzate attraverso i canali social del movimento. A seguire un focus sul femminicidio di Pamela Genini con gli ultimi sviluppi della vicenda. Spazio anche al giallo di Pietracatella, con le ultime novità sulle indagini per la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, avvelenate con la ricina. Infine, un ampio approfondimento sul caso Garlasco: dopo la chiusura delle indagini e il deposito delle consulenze della difesa, cresce l’attesa per le prossime decisioni della Procura sull’eventuale richiesta di rinvio a giudizio per Andrea Sempio. Un’analisi, inoltre, di nuovi video che raccontano aspetti della personalità dell’indagato.

Streaming e tv

Dove vedere Verità nascoste in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera – martedì 27 ottobre 2026 – alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.